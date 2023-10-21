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Виллы в Seydikemer, Турция

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером в Kadikoey, Турция
Вилла 3 спальни с кондиционером
Kadikoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Виллы с 3 Спальнями и Личными Бассейнами в Мугле, Сейдикемер. Одноэтажные отдельные виллы в …
€276,000

Параметры недвижимости в Seydikemer, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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