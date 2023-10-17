Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Мармарис
  5. Виллы

Виллы в Мармарис, Турция

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Вилла 4 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Эксклюзивные виллы в центре Мармариса. 4 спальни, сауна, хамам, бассейн. Локация: центр Марм…
€600,000
Вилла 5 спален с мебелью, с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Вилла 5 спален с мебелью, с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 5
Площадь 420 м²
В районе Армуталан Мармариса продается вилла с отдельным входом и бассейном, с отличным расп…
€320,000
Вилла 2 спальни с Pool, с terrassa в Мармарис, Турция
Вилла 2 спальни с Pool, с terrassa
Мармарис, Турция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Жилой комплекс в экологически чистой зоне с красивыми панорамными видами! Комплекс граничит …
€460,000
Realting.com
Перейти