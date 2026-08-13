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Виллы в Мармарисе, Турция

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5 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Сёгут, Турция
Вилла 4 комнаты
Сёгут, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
$38,37 млн
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Вилла 4 комнаты в Мармарис, Турция
Вилла 4 комнаты
Мармарис, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
$20,35 млн
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Вилла в Мармарис, Турция
Вилла
Мармарис, Турция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Роскошная вилла в Датче с панорамным видом на море Эксклюзивная вилла в Датче — одном из сам…
$1,10 млн
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Вилла в Мармарис, Турция
Вилла
Мармарис, Турция
Количество спален 6
Площадь 220 м²
Месторасположение: Город Мармарис, район Адакей (Adaköy). Характеристики: Тип недвижимости:…
$830,715
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Вилла в Мармарис, Турция
Вилла
Мармарис, Турция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Отличные виллы на берегу моря в Мармарисе, Турция Добро пожаловать в уникальный мир роскоши …
$630,198
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