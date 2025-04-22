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  3. Жилой комплекс Комфортабельный комплекс вилл с бассейнами, садами и водопадами в 550 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Комфортабельный комплекс вилл с бассейнами, садами и водопадами в 550 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
$716,077
;
20
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ID: 21024
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In CRM: 2387729
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

О комплексе

Жилой комплекс The Panora Pool Villas состоит из 38 элитных резиденция, сочетающих в себе преимущества проживания в собственной вилле и возможности использования уникальной инфраструктуры большого комплекса. Panora Villas располагает в пешей доступности от великолепных пляжей Сурин и Банг Тао. Бренд Panora стал символом успешной жизни на берегу моря на острове Пхукет.

Главной концепцией The Panora Pool Villas является комфортная жизнь в гармонии с природой. Привлекательное сочетание современного дизайна и традиционного тайского стиля делает резиденцию шедевром архитектуры на берегу Андаманского моря.

The Panora Pool Villas предлагает новую концепцию жизни на пляжах Сурин и Банг Тао: собственная вилла с инфраструктурой жилого комплекса. Главной идеей было создание ощущение жизни в гармонии с природой в пешей доступности от чистейшего моря. Мы хотим, чтобы вы насладились красотой природы, не покидая пределы своего дома. Владельцы вилл в The Panora Pool Villas смогут пользоваться общей зоной кондоминиума: шесть бассейнов (четыре расположены на крышах и имеют панорамные виды), ресторан, библиотека, спа и фитнес-центры с турецкими банями. В комплексе также имеется грандиозное лобби в отельном стиле и парковочные места.

Особенности

  • Великолепное лобби в отельном стиле
  • Ухоженные сады
  • Водопады и фонтаны
  • 4 инфинити-бассейна на крыше
  • 5 садов на крыше
  • 2 бассейна на первом этаже
  • клуб и библиотека
  • шаттл до пляжа
  • фитнес, спа и сауны
  • ресторан
  • многофункциональная зона
  • крытая парковка
  • круглосуточная охрана и видеонаблюдение
  • вход по цифровым картам
Особенности квартир

Каждая вилла имеет собственный большой бассейн.

Первый этаж: гостиная с высокими потолками, кухня и многофункциональная комната, которая может использоваться в качестве дополнительной спальни или зоны отдыха с выходом к бассейну.

Второй этаж: две или три просторные спальни открытой планировки, каждая из которых имеет собственную ванную комнату с душевой кабиной и джакузи.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс The Panora Pool Villas удобно расположен в пешей доступности от пляжа Сурин, на холме с видом на пляжи Сурин и Банг Тао. Локация позволяет наслаждаться одним из лучших пляжей на Пхукете с чистейшей водой и очаровательными закатами, посетить эксклюзивные вечеринки в пляжных клубах и первоклассные рестораны. The Panora Phuket находится в районе Surin Soi 4 всего в 200 метрах от главной улицы с торговым центром Surin Plaza, банком, магазинами, супермаркетами, элитными ресторанами, стоянкой такси, туристическими агентствами и пунктами обмена валюты.

  • Пляж Банг Тао - 550 метров
  • Пляж Сурин - 750 метров
  • Пляж Камала - 3 км
  • Пляж Патонг - 12 км
  • Мыс Промтеп - 30 км
  • Город Пхукет - 30 км
  • Аэропорт - 30 км

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Комфортабельный комплекс вилл с бассейнами, садами и водопадами в 550 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$716,077
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