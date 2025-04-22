Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд

Комплекс предлагает возможность насладиться первоклассными удобствами в тихом, уединенном месте. Всего 282 роскошных квартиры, расположенных в четырех жилых блоках, позволят вам насладиться уединением и эксклюзивными удобствами, не похожими ни на какие другие. Получите возможность поселиться в этом райском уголке и присоединитесь к исключительной среде, которая гарантирует вам возможность активного образа жизни. Размеры квартир варьируются от стильных помещений площадью 29,87 м² до просторных пентхаусов с собственными бассейнами площадью 168,61 м², расположенных на 12240 м² великолепного ландшафта.

Особенности квартир

Типы квартир:

Тип A: с одной спальной комнатой

Тип B: с двумя спальными комнатами

Тип C: с одной спальной комнатой и собственным бассейном

Тип D: с двумя спальными комнатами и собственным бассейном

Тип E: мастер пентхаус с двумя спальными комнатами и собственным бассейном

Тренажерный зал для занятий тайским боксом муай тай

Зал для бокса

Йога

Теннисный корт

Кафе

Пространство для совместной кухни

Торговая площадь

Бизнес-центр

Лобби

Круглосуточное видеонаблюдение

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в тихом и спокойном районе Камала на западном побережье Пхукета. Здесь вы найдете потрясающие виды на лесистые горы вдали от оживленных дорог, но при этом всего в нескольких минутах от пляжа, местных магазинов и ресторанов. Здесь идеально сочетаются природная красота, спокойствие и современные удобства. Известный своим чистейшим пляжем и потрясающими окрестными горами, район Камала предлагает образ жизни, который позволяет расслабиться и получить заряд энергии.

Пляж Камала с его мягким белым песком и кристально чистыми водами идеально подходит для утренних прогулок и физических упражнений, принятия солнечных ванн или просто плавания в качестве начала вашего дня. Не только на пляже, но и в оживленном, и в то же время уютном районе Камалы вы почувствуете себя как дома.

Поблизости находятся такие районы, как Сурин, Лагуна и Патонг, которые предлагают множество дополнительных развлечений.