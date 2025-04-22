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Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд

Камала, Таиланд
от
$107,914
14.04.2025
$107,248
13.04.2025
$107,311
12.04.2025
$106,763
11.04.2025
$102,498
10.04.2025
$100,911
09.04.2025
$102,233
08.04.2025
$101,991
07.04.2025
$102,826
06.04.2025
$102,835
05.04.2025
$102,543
04.04.2025
$103,220
03.04.2025
$105,065
02.04.2025
$105,259
01.04.2025
$105,491
31.03.2025
$105,565
30.03.2025
$105,536
29.03.2025
$105,964
28.03.2025
$106,038
27.03.2025
$106,072
26.03.2025
$105,631
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Описание Описание
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ID: 24901
ID новостройки на Realting
In CRM: 2420914
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Катху
  • Деревня
    Камала

О комплексе

Комплекс предлагает возможность насладиться первоклассными удобствами в тихом, уединенном месте. Всего 282 роскошных квартиры, расположенных в четырех жилых блоках, позволят вам насладиться уединением и эксклюзивными удобствами, не похожими ни на какие другие. Получите возможность поселиться в этом райском уголке и присоединитесь к исключительной среде, которая гарантирует вам возможность активного образа жизни. Размеры квартир варьируются от стильных помещений площадью 29,87 м² до просторных пентхаусов с собственными бассейнами площадью 168,61 м², расположенных на 12240 м² великолепного ландшафта.

Особенности квартир

Типы квартир:

  • Тип A: с одной спальной комнатой
  • Тип B: с двумя спальными комнатами
  • Тип C: с одной спальной комнатой и собственным бассейном
  • Тип D: с двумя спальными комнатами и собственным бассейном
  • Тип E: мастер пентхаус с двумя спальными комнатами и собственным бассейном
Удобства и оснащение в доме
  • Тренажерный зал для занятий тайским боксом муай тай
  • Зал для бокса
  • Йога
  • Теннисный корт
  • Кафе
  • Пространство для совместной кухни
  • Торговая площадь
  • Бизнес-центр
  • Лобби
  • Круглосуточное видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в тихом и спокойном районе Камала на западном побережье Пхукета. Здесь вы найдете потрясающие виды на лесистые горы вдали от оживленных дорог, но при этом всего в нескольких минутах от пляжа, местных магазинов и ресторанов. Здесь идеально сочетаются природная красота, спокойствие и современные удобства. Известный своим чистейшим пляжем и потрясающими окрестными горами, район Камала предлагает образ жизни, который позволяет расслабиться и получить заряд энергии.

Пляж Камала с его мягким белым песком и кристально чистыми водами идеально подходит для утренних прогулок и физических упражнений, принятия солнечных ванн или просто плавания в качестве начала вашего дня. Не только на пляже, но и в оживленном, и в то же время уютном районе Камалы вы почувствуете себя как дома.

Поблизости находятся такие районы, как Сурин, Лагуна и Патонг, которые предлагают множество дополнительных развлечений.

Местонахождение на карте

Камала, Таиланд

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Жилой комплекс Современный жилой комплекс со множеством удобств в Камале, Пхукет, Таиланд
Камала, Таиланд
от
$107,914
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