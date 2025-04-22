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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами и отличной инфраструктурой в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$958,832
08.05.2025
$958,832
07.05.2025
$957,441
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20
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Расположенный на возвышенности в Пасаке 8 с видом на горы на 270 градусов, комплекс предлагает 4 типа современных балийских вилл площадью от 329 м2 до 711 м2 жилой площади. Все виллы оснащены бассейном, кондиционером, встроенным шкафом, кухней и ландшафтным садом.

Премиальные виллы продаются как на условиях права полной собственности (Фрихолд), так и на условиях длительной аренды (Лизхолд): оформляется на срок аренды 30x3 года на землю.

Опционально можно приобрести пакет мебели.

Сообщество включает 6 теннисных кортов по стандартам US Open, тренажерный зал площадью 1400 м2, клинику, рестораны, СПА, и многие другие объекты с пожизненным неограниченным членством для владельцев и арендаторов.

Особенности квартир
  • Высота потолков в комнатах 2,6–3,5 м
  • Оконно-дверные системы 2.6 м высотой, алюминиевые рамы с порошковым покрытием
  • Система хлорирования соли с насосом и фильтром в бассейне
  • Полы из керамогранита
  • Раковины, унитазы и сантехника Cotto/Kohler,или эквивалент
  • Инверторные кондиционеры с дистанционным управлением
  • Потолочные вентиляторы в гостиной, семейной комнате и мастер-спальне
  • Канализационный септик
Расположение и объекты поблизости

Комплекс находится буквально в центре лучшей инфраструктуры острова и всемирно известных пляжей западного побережья – Банг Тао и Лайян. Он расположен в тихом месте, в самой высокой точке района Пасак, среди живописных плантаций каучуковых деревьев, растущих вдоль улицы Срисунторн, в 3 минутах от развлекательного центра и аквапарка Blue Tree и одной из лучших международных школ Пхукета Headstart. В небольшом отдалении от туристического шума и автомобильных пробок - здесь царит тишина и покой, но при этом, всего в нескольких минутах езды от пляжей, магазинов, ресторанов и ночных клубов.

До теплых лазурных вод пляжа Банг Тао - 4 км, до красивейшего пляжа Сурин - 7 км, а тихий национальный парк и пляж Лайан расположен в 6 км к северу. Недолгий 3-х километровый путь – и вы в центре коммерческой активности Боут Авеню, где есть десятки ресторанов с национальной кухней всех стран мира, европейские супермаркеты, ночные рынки, концертные площадки с живой музыкой, винные и пивные бары, пляжные клубы, детские развлекательные зоны, поле для гольфа на 18 лунок и многое другое! Для тех, кто часто путешествует: международный аэропорт Пхукета находится всего в 18 км.

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами и отличной инфраструктурой в Чонг Тале, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$958,832
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