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  4. Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$1,65 млн
19.05.2025
$1,65 млн
18.05.2025
$1,66 млн
17.05.2025
$1,66 млн
16.05.2025
$1,64 млн
14.05.2025
$1,66 млн
13.05.2025
$1,66 млн
11.05.2025
$1,66 млн
10.05.2025
$1,66 млн
09.05.2025
$1,66 млн
08.05.2025
$1,66 млн
07.05.2025
$1,65 млн
14.04.2025
$1,62 млн
13.04.2025
$1,62 млн
12.04.2025
$1,61 млн
11.04.2025
$1,63 млн
10.04.2025
$1,60 млн
09.04.2025
$1,62 млн
08.04.2025
$1,62 млн
07.04.2025
$1,63 млн
06.04.2025
$1,63 млн
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17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22277
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394656
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Расположенный рядом со спокойным озером в оживленном сердце Пхукета, этот комплекс создал пространство, которое уравновешивает современную изысканность с органическими материалами. Здесь роскошь и благополучие сходятся, предлагая вам не только прекрасную среду обитания, но и вдохновляющее пространство, которое питает ваши амбиции и улучшает вашу повседневную жизнь. Примите образ жизни утонченной элегантности и продуманного дизайна, где каждая деталь создана, чтобы обогатить ваш жизненный опыт.

В каждом доме есть собственные террасы с видом на спокойные воды, предлагающие жильцам личные убежища для отдыха и размышлений, способствующие ощущению умиротворения и связи с окружающей средой. Архитектура является примером гармоничной интеграции роскоши, динамичного дизайна и амбициозного образа жизни. Она тесно связана с нетронутым природным ландшафтом, предлагая жизненный опыт, в котором роскошь встречается с чистотой природы. Комплекс состоит из 10 одноуровневых и 10 двухэтажных вилл, а также общего современного спортзала.

Удобства и оснащение в доме

Пакет мебели по желанию.

Частный лифт по запросу.

Все виллы оснащены бассейном, кондиционерами, встроенными шкафами, кухней и техникой, освещением, оборудованными ванными комнатами и ландшафтным садом.

Расположение и объекты поблизости
  • ближайший ресторан - 700 м
  • клуб верховой езды - 1,2 км
  • международная школа - 2,8 км
  • Боат Авеню - 4,7 км
  • Бангкокский госпиталь - 6,2 км
  • гольф-клуб Лагуна - 7,7 км

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,65 млн
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