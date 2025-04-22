Жилой комплекс Новый комплекс роскошных вилл на берегу озера в Чернгталай, Пхукет, Таиланд

Расположенный рядом со спокойным озером в оживленном сердце Пхукета, этот комплекс создал пространство, которое уравновешивает современную изысканность с органическими материалами. Здесь роскошь и благополучие сходятся, предлагая вам не только прекрасную среду обитания, но и вдохновляющее пространство, которое питает ваши амбиции и улучшает вашу повседневную жизнь. Примите образ жизни утонченной элегантности и продуманного дизайна, где каждая деталь создана, чтобы обогатить ваш жизненный опыт.

В каждом доме есть собственные террасы с видом на спокойные воды, предлагающие жильцам личные убежища для отдыха и размышлений, способствующие ощущению умиротворения и связи с окружающей средой. Архитектура является примером гармоничной интеграции роскоши, динамичного дизайна и амбициозного образа жизни. Она тесно связана с нетронутым природным ландшафтом, предлагая жизненный опыт, в котором роскошь встречается с чистотой природы. Комплекс состоит из 10 одноуровневых и 10 двухэтажных вилл, а также общего современного спортзала.

Удобства и оснащение в доме

Пакет мебели по желанию.

Частный лифт по запросу.

Все виллы оснащены бассейном, кондиционерами, встроенными шкафами, кухней и техникой, освещением, оборудованными ванными комнатами и ландшафтным садом.

ближайший ресторан - 700 м

клуб верховой езды - 1,2 км

международная школа - 2,8 км

Боат Авеню - 4,7 км

Бангкокский госпиталь - 6,2 км

гольф-клуб Лагуна - 7,7 км

Расположение и объекты поблизости