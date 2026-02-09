  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Radisson Mai Khao – 6% guarantee – 3 years

Жилой комплекс Radisson Mai Khao – 6% guarantee – 3 years

Тхаланг, Таиланд
от
$250,540
;
22
Оставить заявку
ID: 21818
ID новостройки на Realting
In CRM: 1001850000
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.12.2024

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

До моря 0 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщик

О комплексе:

Насладитесь роскошью у моря в нашем комплексе на пляже Май Кхао, Пхукет. Мы предлагаем студии, 1- и 2-комнатные апартаменты с площадями от 41 до 127 кв.м., выполненные в элегантном скандинавском стиле. Большинство юнитов с видом на море, а некоторые оснащены частными бассейнами. Доступны аренда с гарантированной доходностью 6% годовых на 3 года и управление арендой на срок до 15 лет с возможностью продления. Включено до 14 бесплатных ночей в год и множество премиальных удобств.

Бесплатный инвест-тур по лучшим проектам и застройщикам Пхукета, билеты на Пхукет в подарок! Просто напишите нам по форме ниже.

В стоимость входит:

Чистовая отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, парковка, опционально мебельный пакет.
Оставьте заявку, чтобы уточнить полный состав включенной мебели и техники.

Локация:

Расположенный на северо-западном побережье Пхукета, всего в нескольких метрах от пляжа Май Кхао, этот проект предлагает идеальное сочетание уединения и удобства. Лишь в 10 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и в 25 минутах от больницы Thalang. Рядом – Turtle Village для шопинга и Blue Canyon Golf для любителей гольфа. Неподалеку также находятся национальный парк Sirinat и торговый центр Robinson Thalang.

ТОП особенности::

  • Расположение на одной из самых длинных и уединенных пляжных полос Пхукета.
  • Арендный доход гарантирован на уровне 6% годовых сроком на 3 года с изысканным расположением у моря.
  • Элегантный скандинавский дизайн, сочетающий современность и спокойствие.
  • Превосходные удобства: крытый бассейн, СПА, рестораны и тренажерный зал.
  • Близость к главному аэропорту Пхукета – всего 10 минут езды.

Инвестиционная привлекательность:

Беспроцентная рассрочка: Предусмотрен первоначальный платеж 30% и остаток платежа 70% при завершении проекта. Гарантия дохода: Гарантированный доход 6% годовых на срок 3 года. Инвестор может использовать объект для отдыха до 14 дней в году, обратный выкуп не предусмотрен. Ключевые факторы:

  • Расположение на одном из самых длинных пляжей Пхукета.
  • Доступ к мирового класса удобствам и услугам.
  • Только в 10 минутах от международного аэропорта Пхукета.
  • Элегантный скандинавский дизайн и приватные бассейны.

В комплексе есть акционные лоты со скидками и бонусами, напишите по форме ниже, чтобы уточнить детали.

Бесплатно подберем проект под ваш бюджет и цели с арендным доходом от 7% до 12% годовых в долларах, просто напишите нам в WhatsApp или по форме ниже.

Кому подходит:

Идеально подходит для семей с детьми благодаря удобной близости к пляжу и детскому клубу. Станет отличным вариантом для жизни благодаря комфортабельным условиям и множеству удобств. Инвесторам проект предлагает гарантированный доход 6% на 3 года, что делает его выгодным для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Инфраструктура:

Частный бассейн, вид на море, видеонаблюдение, консьерж-сервис, фитнес, сад, прачечная, лобби, массажный кабинет, конференц-зал, парковка, ресторан, крыша, охрана, спа-комната, кабинет для встреч, круглосуточное обслуживание, все дневное питание и пекарня, специализированный ресторан, клуб для детей.

Наша агентство специализируется на недвижимости Пхукета в Тайланде, опыт более 12 лет:

  • Без комиссии напрямую по ценам застройщика подбираем проект под ваш бюджет и цели
  • Нашим клиентам доступны эксклюзивные лоты и специальные условия, скидки с бонусами не доступные напрямую у застройщика
  • Составляем персональные стратегии инвестирования с максимальной доходностью под ваш бюджет и цели
  • Бесплатно сопровождаем сделку полностью удаленно или с вашим приездом в Тайланд
Напишите нам в вотсап или по форме ниже, чтобы получить:
  • Все актуальные акции, скидки и бонусы по данному проекту
  • Презентацию и актуальный прайс-лист комлекса с отобранными лучшими ликвидными лотами под ваши цели
  • Билеты на Пхукет в подарок
  • Бесплатный инвест-тур по лучшем проектам и застройщика Пхукета (встречаем в аэропорту на комфортной машине, возим по локациям до полного решения вашей задачи)
  • Бесплатное сопровождение сделки от и до (включая юридиское сопровождение, помощь с переводом денег, оформлением документов, визой, меблировку и сдачу в аренду)

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 41.0 – 56.0
Цена за м², USD 6,139 – 6,823
Цена квартиры, USD 280,112 – 407,688
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 127.0
Цена за м², USD 6,780
Цена квартиры, USD 918,700

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в удобном районе Бо Пхут, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$428,635
Жилой комплекс Pre - Sale! Шикарный БУТИК ПРОЕКТ - The Title Vivi в районе Банг Тао.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$99,684
Жилой комплекс Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и садом в 5 минутах от пляжей, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$166,520
Жилой комплекс Стильные новые квартиры в окружении зелени и моря, Лагуна Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$274,450
Жилой комплекс
Чонг Тале, Таиланд
от
$117,181
Вы просматриваете
Жилой комплекс Radisson Mai Khao – 6% guarantee – 3 years
Тхаланг, Таиланд
от
$250,540
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл на первой линии у моря, в 5 минутах от пляжа, Самуи, Таиланд
Мэнам, Таиланд
от
$277,533
Премиальный жилой комплекс из 7 вилл, расположенный в районе Маенам на острове Самуи, всего в нескольких шагах от живописного пляжа Бан Тай. Проект сочетает в себе роскошь, комфорт и уединение, предлагая жителям высокий уровень жизни в одном из самых спокойных и востребованных мест острова. …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, спа-зонами и панорамными видами в 1 минуте от пляжа Ламай, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$521,146
Эксклюзивный прибрежный курорт всего в 100 метрах от моря включает роскошные виллы с 4 основными спальнями и 5 ванными комнатами. Каждая вилла предлагает спа-зону, инфинити-бассейн, панорамные виды на море и предназначена как для полноценного проживания с семьей, так и для сдачи в аренду с в…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами рядом с пляжем Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$894,890
Коллекция стильных вилл рядом с одним из лучших пляжей Пхукета: Просторные виллы с собственными бассейнами и зелеными зонами. Элегантные интерьеры ,продуманные планировки и высококачественная отделка. Идеальные дома для комфортной жизни, отдыха и сдачи в аренду в престижном районе. Спокойно…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Проверка застройщика в Таиланде: на что обратить внимание инвестору
09.02.2026
Проверка застройщика в Таиланде: на что обратить внимание инвестору
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
19.01.2026
Аренда недвижимости в Бангкоке: частые ошибки и как их избежать
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
06.01.2026
Районы Паттайи: в каком лучше остановиться и почему
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
17.12.2025
Лучшие достопримечательности Паттайи: карта и советы для идеального маршрута
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
11.12.2025
Пхукет: почему иностранцам стоит присмотреться к тайской недвижимости прямо сейчас
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Показать все публикации