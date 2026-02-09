Жилой комплекс Radisson Mai Khao – 6% guarantee – 3 years

До моря 0 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщик

О комплексе:

Насладитесь роскошью у моря в нашем комплексе на пляже Май Кхао, Пхукет. Мы предлагаем студии, 1- и 2-комнатные апартаменты с площадями от 41 до 127 кв.м., выполненные в элегантном скандинавском стиле. Большинство юнитов с видом на море, а некоторые оснащены частными бассейнами. Доступны аренда с гарантированной доходностью 6% годовых на 3 года и управление арендой на срок до 15 лет с возможностью продления. Включено до 14 бесплатных ночей в год и множество премиальных удобств.

В стоимость входит:

Чистовая отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, парковка, опционально мебельный пакет.

Локация:

Расположенный на северо-западном побережье Пхукета, всего в нескольких метрах от пляжа Май Кхао, этот проект предлагает идеальное сочетание уединения и удобства. Лишь в 10 минутах езды от международного аэропорта Пхукета и в 25 минутах от больницы Thalang. Рядом – Turtle Village для шопинга и Blue Canyon Golf для любителей гольфа. Неподалеку также находятся национальный парк Sirinat и торговый центр Robinson Thalang.

ТОП особенности::

Расположение на одной из самых длинных и уединенных пляжных полос Пхукета.

Арендный доход гарантирован на уровне 6% годовых сроком на 3 года с изысканным расположением у моря.

Элегантный скандинавский дизайн, сочетающий современность и спокойствие.

Превосходные удобства: крытый бассейн, СПА, рестораны и тренажерный зал.

Близость к главному аэропорту Пхукета – всего 10 минут езды.

Инвестиционная привлекательность:

Беспроцентная рассрочка: Предусмотрен первоначальный платеж 30% и остаток платежа 70% при завершении проекта. Гарантия дохода: Гарантированный доход 6% годовых на срок 3 года. Инвестор может использовать объект для отдыха до 14 дней в году, обратный выкуп не предусмотрен. Ключевые факторы:

Расположение на одном из самых длинных пляжей Пхукета.

Доступ к мирового класса удобствам и услугам.

Только в 10 минутах от международного аэропорта Пхукета.

Элегантный скандинавский дизайн и приватные бассейны.

Кому подходит:

Идеально подходит для семей с детьми благодаря удобной близости к пляжу и детскому клубу. Станет отличным вариантом для жизни благодаря комфортабельным условиям и множеству удобств. Инвесторам проект предлагает гарантированный доход 6% на 3 года, что делает его выгодным для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Инфраструктура:

Частный бассейн, вид на море, видеонаблюдение, консьерж-сервис, фитнес, сад, прачечная, лобби, массажный кабинет, конференц-зал, парковка, ресторан, крыша, охрана, спа-комната, кабинет для встреч, круглосуточное обслуживание, все дневное питание и пекарня, специализированный ресторан, клуб для детей.

