Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин!
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Апартаменты полностью меблированы!Оснащены встроенной мебелью, кухней и ванной комнатой.
THE 88 CONDO HUAHIN расположен на холме, Вы можете любоваться панорамным видом на город, горы и море Хуахина.
Удобства: общий бассейн, фитнес, общий тренажерный зал, управляемый отель, ресторан на территории отеля, парковка для автомобилей, стойка регистрации / вестибюль, круглосуточная охрана, видеонаблюдение.
Инфраструктура: школы, магазины, рестораны, кафе, пляж, ночной рынок, больница. Местоположение: - до пляжа Хуахин 3,5 км; - ж/д вокзал, 3км.; - Блупорт, 4,8км.; - аэропорт Хуахина, 10км.; - гольф-клуба Royal Golf Huahin, 3км.; - ночной рынок Хуахина, 3,4км.; - бангкокская больница Хуахин, 3км.; - до Бангкока 208 км.
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