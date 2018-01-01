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THE 88 CONDO HUAHIN

Хуахин, Таиланд
от
€80,963
;
21
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О комплексе

Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин!

Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7%!

Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!

Есть рассрочка!

Апартаменты полностью меблированы!Оснащены встроенной мебелью, кухней и ванной комнатой.

THE 88 CONDO HUAHIN расположен на холме, Вы можете любоваться панорамным видом на город, горы и море Хуахина.

Удобства: общий бассейн, фитнес, общий тренажерный зал, управляемый отель, ресторан на территории отеля, парковка для автомобилей, стойка регистрации / вестибюль, круглосуточная охрана, видеонаблюдение.

Инфраструктура: школы, магазины, рестораны, кафе, пляж, ночной рынок, больница. Местоположение: - до пляжа Хуахин 3,5 км; - ж/д вокзал, 3км.; - Блупорт, 4,8км.; - аэропорт Хуахина, 10км.; - гольф-клуба Royal Golf Huahin, 3км.; - ночной рынок Хуахина, 3,4км.; - бангкокская больница Хуахин, 3км.; - до Бангкока 208 км.

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Дом сдан
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
7
Местонахождение новостройки
Хуахин, Таиланд

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THE 88 CONDO HUAHIN
Хуахин, Таиланд
от
€80,963
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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