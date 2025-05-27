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Квартиры с садом в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
38
Равай
921
Карон
321
Пхукет
85
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121 объект найдено
Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
3 months payment plan The Project located in the heart of Rawai offering the Highest standar…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Two bedrooms apartments with great living size of almost 140 sq.m. The comforts of this prop…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
This is an investment unit which brings to the owner 7,65% income per year. It is not for pe…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 30 м²
New style condominium located within 600 meters walking distance to Phuket’s famous Karon be…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 35 м²
New apartments for sale in a modern condominium. It has a well-developed internal infrastruc…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Busy day from Monday through Friday, how to make your life balance, be away from town to the…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 27 м²
The new modern complex at Nai Harn beach consists of a condominium and villa complex. The de…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 27 м²
*Participation in the Rental Guarantee Program is a must! New condominium with hotel license…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
This studio is a small part of new Rawai condominium project. Last of it's kind and can be p…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Hotel licensed condominium! A new complex in the south of Phuket is located on the territory…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Located 1.5 KM from the beach. A perfect place to relax and explore the delights of this ser…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 219 м²
Luxurious apartment with panoramic ocean views, large outdoor terraces, and spacious living …
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 151 м²
Special price on request! Homely apartment near Rawai and Nai Harn. In fact, you can find an…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Infinity pool, spa, gym with spectacular panoramic sea views, a sauna, a landing platform fo…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 146 м²
It is two bedroom apartment with area of 146 sq. m., an open balcony and sea views.Apartment…
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 85 м²
Nestled in the heart of Rawai, The Deluxe Condominium is more than just a residential buildi…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
This new stunning project is to be started this year and completed at the beginning of 2026.…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 87 м²
700 meters to Karon Beach! Arranged by a professional European team, the project incorporate…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 210 м²
The apartments are located in the southern part of Phuket. In a modern finished complex. Goo…
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Квартира в Карон, Таиланд
Квартира
Карон, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Experience an exceptional opportunity to savor the comforts and conveniences of our contempo…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Can you imagine a perfect holiday home? These apartments come close to this image. They have…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 35 м²
New apartments in a finished complex on Nai Harn. This is a new project from a reliable deve…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 142 м²
Apartment with two bedrooms and two bathrooms with direct access to the pool! In a modern lo…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Apartments with 1 bedroom in a large and famous complex near the luxurious Kata Beach. Compl…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 72 м²
This cute and bright apartment is located in walking distance from Kata beach. Moreover, it …
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Phuket’s rapid development makes it an ideal environment for property investment, holiday de…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Make this place so close to the famous Nail Harn beach your own. This is a well-appointed st…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 49 м²
This apartment is located in the project within 1,5 km off the stunning white sand beach. T…
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 44 м²
Discover modern luxury at our Rawai condominium, perched elegantly overlooking the bay. With…
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Квартира 2 спальни в Ви Чит, Таиланд
Квартира 2 спальни
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
This complex will delight you with its functionality and convenience. Stepping into the lobb…
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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