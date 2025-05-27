Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Столичный ампхе Пхукет
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
38
Равай
921
Карон
321
Пхукет
85
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
151 объект найдено
Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Исключительная возможность владеть резиденцией, расположенной на холмах Карона.Эта современн…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Two bedrooms apartments with great living size of almost 140 sq.m. The comforts of this prop…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Откройте для себя гавань, где инновационный дизайн отвечает удобству и захватывающей дух при…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 128 м²
The residence consists of two 6-storey buildings situated on a green hillside that provides …
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Эти однокомнатные апартаменты обеспечивают незабываемый тропический опыт в самом сердце Рава…
Оставить заявку
Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 29 м²
Immerse yourself in a lifestyle marked by tranquil luxury and vibrant community living in So…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Located 1.5 KM from the beach. A perfect place to relax and explore the delights of this ser…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 219 м²
Luxurious apartment with panoramic ocean views, large outdoor terraces, and spacious living …
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 118 м²
Infinity pool, spa, gym with spectacular panoramic sea views, a sauna, a landing platform fo…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Discover the epitome of luxury living at Karon Beach, Phuket! This stunning condominium comp…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 146 м²
It is two bedroom apartment with area of 146 sq. m., an open balcony and sea views.Apartment…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этот Sea View Suite представляет собой идеальное сочетание современной роскоши и тропическог…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 210 м²
The apartments are located in the southern part of Phuket. In a modern finished complex. Goo…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Эта обширная двухкомнатная квартира предназначена для тех, кто ценит пространство и захватыв…
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Эта однокомнатная квартира предлагает идеальное сочетание комфорта и стиля, с большей жилой …
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя гавань, где инновационный дизайн отвечает удобству и захватывающей дух при…
Оставить заявку
Квартира в Карон, Таиланд
Квартира
Карон, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Experience an exceptional opportunity to savor the comforts and conveniences of our contempo…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 147 м²
Can you imagine a perfect holiday home? These apartments come close to this image. They have…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Nestled within a serene locale just a stone's throw away from the pristine sands of Karon Be…
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Discover the allure of a captivating one-bedroom apartment for sale in Rawai, where modern e…
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 72 м²
This cute and bright apartment is located in walking distance from Kata beach. Moreover, it …
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Phuket’s rapid development makes it an ideal environment for property investment, holiday de…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Immerse yourself in a lifestyle marked by tranquil luxury and vibrant community living in So…
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Immerse yourself in a lifestyle marked by tranquil luxury and vibrant community living in So…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 135 м²
luxurious living in a contemporary condominium located in southern Phuket. This exclusive 2-…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 85 м²
This is a stylish project that consists of 6 floors with 12 units on each floor for a total …
Оставить заявку
Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Откройте для себя гавань, где инновационный дизайн отвечает удобству и захватывающей дух при…
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этот новый жилой комплекс на Пхукете представляет исключительную возможность для инвесторов …
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 3 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Conveniently located on a private elevated position overlooking the cosmopolitan beach distr…
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
This beautiful 2-bedroom, 2-bathroom property offers 126 sq.m. of living space, perfect for …
Оставить заявку

Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти