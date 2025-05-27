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Квартиры в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
38
Равай
921
Карон
321
Пхукет
85
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1 395 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Исключительная возможность владеть резиденцией, расположенной на холмах Карона.Эта современн…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 114 м²
Cozy apartment located in a condominium in Phuket. This is complex with good internal infras…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Tropical Retreat in Nai Harn! Discover a 1-bedroom condo that redefines island living in Nai…
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Это ваш редкий шанс получить пляжную недвижимость в одном из самых востребованных районов Пх…
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 33 м²
Welcome to modern living in Nai Harn, Phuket! Our sleek studio apartment blends contemporary…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
3 months payment plan The Project located in the heart of Rawai offering the Highest standar…
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Two bedrooms apartments with great living size of almost 140 sq.m. The comforts of this prop…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Комплекс 2-3-спальных апартаментов в масштабном проекте на набережной Раваи. Комплекс распол…
$236,200
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Предпродажная возможностьЗащитите свое устройство сейчас по эксклюзивным предпродажным ценам…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Откройте для себя гавань, где инновационный дизайн отвечает удобству и захватывающей дух при…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/8
Застройщик предлагает несколько вариантов квартир с двумя спальными комнатами: 53.6 и 69.74 …
$303,882
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Эта студия площадью 36 кв.м. является воплощением современной жизни, расположенной в оживлен…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
This is an investment unit which brings to the owner 7,65% income per year. It is not for pe…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Fully furnished studio for sale in Kata beach area! area - 30 sq.m. Mountain View 6th floor…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 24 м²
This is a compact studio unit of 24 sq.m. where you will find: Sleeping area Kitchen Bathro…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 30 м²
New style condominium located within 600 meters walking distance to Phuket’s famous Karon be…
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Квартира 1 спальня в Чалонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Чалонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
This cozy one-bedroom apartment, measuring 28 sq.m., offers a harmonious blend of modern com…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 35 м²
New apartments for sale in a modern condominium. It has a well-developed internal infrastruc…
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Busy day from Monday through Friday, how to make your life balance, be away from town to the…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 27 м²
The new modern complex at Nai Harn beach consists of a condominium and villa complex. The de…
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Квартира 1 спальня в Карон, Таиланд
Квартира 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Квартира расположена в комплексе всего в нескольких минутах ходьбы от прекрасных пляжей Януи…
$134,461
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Квартира 2 спальни в Карон, Таиланд
Квартира 2 спальни
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 128 м²
The residence consists of two 6-storey buildings situated on a green hillside that provides …
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Эти однокомнатные апартаменты обеспечивают незабываемый тропический опыт в самом сердце Рава…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 27 м²
*Participation in the Rental Guarantee Program is a must! New condominium with hotel license…
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 29 м²
Immerse yourself in a lifestyle marked by tranquil luxury and vibrant community living in So…
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Квартира 1 спальня в Ви Чит, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
This new complex is located in the vibrant heart of Phuket city, in an area renowned for its…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/8
Застройщик предлагает несколько вариантов двухкомнатных квартир: от 34.87 до 69.03 кв.м. Кв…
$203,485
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 37 м²
This studio is a small part of new Rawai condominium project. Last of it's kind and can be p…
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Hotel licensed condominium! A new complex in the south of Phuket is located on the territory…
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Квартира в Равай, Таиланд
Квартира
Равай, Таиланд
Площадь 27 м²
Discover the perfect blend of comfort and convenience with this fully furnished studio apart…
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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