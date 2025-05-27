Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Столичный ампхе Пхукет
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
38
Равай
921
Карон
321
Пхукет
85
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
ПРЕСЕЙЛ! Цены ниже чем на старте продаж! Успейте забронировать сейчас!  Новый проект на Кат…
$163,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти