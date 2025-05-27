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Квартиры-студии в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
90
Карон
49
Пхукет
13
Чалонг
5
Студия Удалить
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148 объектов найдено
Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/8
Квартира-студия в инвестиционном комплексе класса-люкс. Квартиры данного типа будут распола…
$151,941
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Студия 1 спальня в Карон, Таиланд
Студия 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Просторная квартира-студия 33.68 кв.м. с большой ванной комнатой, гостиной, кухней и столово…
$206,174
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
Уютные апартаменты вблизи пляжа Равай! Дом сдан! Готов к заселению! Полная меблировка!Всего …
$119,708
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Тихий Уголок в Най Харн Добро пожаловать в ваш идеальный уют, роскошный оазис с одной…
$112,651
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 530 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$116,503
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект Sunny Moon будет интересен как…
$246,550
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$110,099
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для тех, кто ищет э…
$123,866
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в Райское Проживание в Карон Хайтс Добро пожаловать в ваш портал к непревзойд…
$148,300
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/8
Новая квартира-студия, 39,6 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$113,272
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$124,396
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
До моря 100 мО комплексе:Великолепное сочетание современной архитектуры и природы. Невысокие…
$129,528
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Доступное Жилье в Сердце Города Пхукет Откройте для себя идеальное сочетание комфорта и д…
$128,499
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$113,602
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/8
Новая квартира-студия, 28,4 кв.м., с видом на море в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жи…
$90,127
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Просторная видовая квартира с уютным балконом • Этаж: 4 • Собственность: Leashold • Сов…
$85,322
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
До моря 100 мО комплексе:Великолепное сочетание современной архитектуры и природы. Невысокие…
$136,004
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$111,939
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/8
До моря 500 м, Готов к заезду, Гарантия доходаО комплексе:Роскошный комплекс расположен в Ка…
$132,473
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит тем, кто ищет роско…
$142,219
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$90,670
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 8/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$121,057
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Н…
$125,117
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для семейного отдых…
$170,742
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Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 7/7
Инвестиционный объект! Дом сдан, готов к заселению!Апартаменты в стиле японский лофт.Есть вс…
$97,594
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для тех, кто…
$98,926
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
✨ Уникальное предложение! Роскошная студия 32 кв.м. в престижном комплексе Utopia Dream Max …
$92,106
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеальный выбор для тех, кто ищет соч…
$103,329
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Этот проект идеально подходит для иск…
$123,677
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Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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