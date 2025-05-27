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Квартиры с гаражом в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
38
Равай
921
Карон
321
Пхукет
85
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15 объектов найдено
Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
? Погрузитесь в атмосферу умиротворения в нашем современном низкоэтажном кондоминиуме, выпол…
$98,509
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
$186,639
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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English, Русский
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Очаровательные апартаменты в шаговой доступности от двух прекрасных пляжей: всего 500 метров…
$103,722
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 7
$315,668
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты в пешей доступности до 2 пляжей. Всего 430 м до пляжа Ката и 850 м до пляжа Каро…
$210,627
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Добро пожаловать в Rawai Beach Condominium - ваш тропический уголок на Пхукете. ? Погрузи…
$87,251
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 7
$168,168
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Погрузитесь в удобство с этой изысканной квартирой с одной спальней, расположенной в шаговой…
$165,461
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Окунитесь в воплощение искусства утонченного образа жизни в этом роскошном кондоминиуме в Ча…
$139,234
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
$1,05 млн
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Студия в Равай, Таиланд
Студия
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
$94,368
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Погрузитесь в очарование современного жилого комплекса, расположенного в самом сердце Най Ха…
$85,049
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 7
$169,053
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский

Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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