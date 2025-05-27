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Квартиры с видом на горы в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
38
Равай
921
Карон
321
Пхукет
85
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43 объекта найдено
Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Тихий Уголок в Най Харн Добро пожаловать в ваш идеальный уют, роскошный оазис с одной…
$112,651
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/5
? Погрузитесь в атмосферу умиротворения в нашем современном низкоэтажном кондоминиуме, выпол…
$98,509
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Погрузитесь в Райское Проживание в Карон Хайтс Добро пожаловать в ваш портал к непревзойд…
$148,300
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Роскошная студия на продажу в Пхукете ID: CN19 Погрузитесь в атмосферу роскоши с этой …
$139,241
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 6/8
Новая 2-спальная квартира, 53 кв.м., с видом на горы в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в …
$208,300
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
ПРЕСЕЙЛ! Цены ниже чем на старте продаж! Успейте забронировать сейчас!  Новый проект на Кат…
$227,000
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 6
Квартиры «под ключ» в жилом комплексе недалеко от пляжа Карон, Муанг Пхукет, Пхукет, Таиланд…
$125,458
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
$186,639
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/3
Инвестиции в недвижимость с 8% гарантией аренды на 3 лет и бесплатным отдыхом в одном из сам…
$128,211
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
ПРЕСЕЙЛ! Цены ниже чем на старте продаж! Успейте забронировать сейчас!  Новый проект на Кат…
$163,200
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Квартира 1 комната в Пхукет, Таиланд
Квартира 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 4/7
Готовы ли вы открыть дверь в сказочный мир, где каждый день является приключением? Где солнц…
$42,774
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Квартира 2 комнаты в Wichit, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Wichit, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/8
Инвестиционный объект! Квартира от Инвестора! Продажа по договору уступки!Апартаменты в конд…
$76,256
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3
Ваша мечта о роскошном жилье у моря становится реальностью в новом премиальном комплексе на …
$84,523
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3
Только сейчас, старт продаж, самая низкая цена! Резерв квартир на супер проект. Успей купить…
$229,020
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 7
$315,668
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Карон, Таиланд
Студия 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Представляем студию на продажу в новом современном комплексе в районе Карон всего в 900 метр…
$128,167
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 8
Кондоминиум с видом на море, горы, джунгли и остров, 800 метров до пляжа Ката, Пхукет, Таила…
$178,815
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/9
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет! Дом от Инвестора! Продажа по догово…
$132,806
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/8
Новая 2-спальная квартира, 55,2 кв.м., в кондоминиуме ВИПКарон. Апартаменты в жилом комплекс…
$167,457
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Познайте исключительный образ современной жизни с надежным застройщиком, имеющим 7-летний оп…
$160,252
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс квартир с личными бассейнами на первой линии от пляжа в Чалонге, Пхукет…
$168,242
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Квартира 1 комната в Ratsada, Таиланд
Квартира 1 комната
Ratsada, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/7
Отличная возможность приобрести свою идеальную квартиру в новом доме! Продаётся уютная кварт…
$78,000
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ваш Оазис в Непосредственной Близости от Пляжей Най Харн и Равай Примите в свои объятия с…
$111,225
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 8
Меблированные апартаменты с террасами и бассейнами, 650 метров до пляжа Карон, Пхукет, Таила…
$187,815
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 9
Элитная резиденция с бассейном, рестораном и панорамными видами в престижном районе, Пхукет,…
$133,691
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Студия 1 комната в Равай, Таиланд
Студия 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя Спокойствие в Най Харн Пляж Най Харн, тщательно сохраненный жемчужина, …
$159,708
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/5
Добро пожаловать в Rawai Beach Condominium - ваш тропический уголок на Пхукете. ? Погрузи…
$87,251
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/9
Уникальное инвестиционное предложение на острове Пхукет!Дом от Инвестора! Продажа по договор…
$126,135
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Агентство
DDA Real Estate
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Квартира 1 комната в Ban Bang Ku, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Ku, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3
Наш комплекс  — это воплощение духа Пхукета, где уникальность, великолепие и культура сочета…
$167,444
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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