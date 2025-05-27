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Квартиры с бассейном в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
38
Равай
921
Карон
321
Пхукет
85
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37 объектов найдено
Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/7
Brand-new condominium by an experienced Thai developer - it's portfolio includes not only re…
$164,138
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Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 8
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов буде…
$71,670
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток…
$222,804
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Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Н…
$136,646
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Квартира 1 комната в Равай, Таиланд
Квартира 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Комплекс расположен в районе Най Харн на юге Пхукета, всего в паре минут езды от пляжей Най …
$96,000
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Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4
Великолепная квартира на Пхукете для сдачи в аренду или собственного проживания.  Вид на …
$105,000
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
ПРЕСЕЙЛ! Цены ниже чем на старте продаж! Успейте забронировать сейчас!  Новый проект на Кат…
$227,000
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Зарубежная недвижимость
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Н…
$125,117
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Квартира 5 комнат в Чалонг, Таиланд
Квартира 5 комнат
Чалонг, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 8
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов буде…
$238,162
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 7/7
Новый кондоминиум от опытного тайского застройщика - в портфолио девелопера есть не только г…
$361,040
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 7
$186,639
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 2
ПРЕСЕЙЛ! Цены ниже чем на старте продаж! Успейте забронировать сейчас!  Новый проект на Кат…
$163,200
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Пхукет, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Пхукет, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
ID PH 1000 «Gardens of Eden» — это название общей концепции проекта, который расположен н…
$295,429
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Квартира 3 комнаты в Чалонг, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 8
Стильные апартаменты в самом центре Чалонга Новый комплекс эксклюзивных апартаментов буде…
$143,339
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 7/7
Новый кондоминиум от опытного тайского застройщика - в портфолио девелопера есть не только г…
$274,430
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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English, Русский
Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 7
$315,668
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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English, Русский
Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/7
ПРОСТОРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 2 СПАЛЬНЯМИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! Новый кондоминиум на Пхукете для жиз…
$223,068
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/5
Старт продаж комплекса нового комплекса на Пхукете.  Отличное расположение 700 метров до Кат…
$248,165
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Агентство
Зарубежная недвижимость
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/7
АПАРТАМЕНТЫ С ВИДОМ НА МОРЕ! Новый кондоминиум на Пхукете для жизни и безопасных инвестиц…
$119,543
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 комната в Пхукет, Таиланд
Студия 1 комната
Пхукет, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 7
ID PH 999 SUN HILLS LAYAN PHUKET Райское место, которое гармонично сочетает природу, с…
$100,000
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Квартира 3 комнаты в Равай, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Новый проект апартаментов в Раваи Данный проект расположился между красивейшими пляжами Н…
$256,212
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Студия 1 спальня в Равай, Таиланд
Студия 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 2/7
Новый кондоминиум на Пхукете для жизни и безопасных инвестиций от 2,8 млн бат! ЛОКАЦИЯ …
$80,224
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Студия 1 спальня в Карон, Таиланд
Студия 1 спальня
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток…
$133,799
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Квартира 2 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 2/7
Новый кондоминиум от опытного тайского застройщика - в портфолио девелопера есть не только г…
$296,691
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Квартира 1 спальня в Равай, Таиланд
Квартира 1 спальня
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 7
$168,168
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
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Кондо 3 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 3 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$195,590
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Кондо 2 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$91,374
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Кондо 4 комнаты в Ви Чит, Таиланд
Кондо 4 комнаты
Ви Чит, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 6
Крупный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Новый кондоминиум строится в са…
$224,966
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Квартира 2 спальни в Равай, Таиланд
Квартира 2 спальни
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/7
Новый кондоминиум на Пхукете для жизни и безопасных инвестиций от 2,8 млн бат! ЛОКАЦИЯ …
$159,685
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
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Типы недвижимости в Столичном ампхе Пхукет

пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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