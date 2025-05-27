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Пентхаусы в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Равай
17
Карон
4
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21 объект найдено
Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 8/8
Всего лишь две квартиры данного типа в наличии. Квартиры располагаются на восьмом этаже ком…
$597,008
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Пентхаус 4 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 4/5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект может привлечь покупателей, ищ…
$1,45 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Карон, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$629,573
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Пентхаус 2 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/7
Уникальное предложение для инвесторов: стильные и современные апартаменты в сердце Пхукета с…
$373,498
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Пентхаус 2 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 4/7
До моря 550 м, Гарантия доходаО комплексе:Комфортные квартиры для отдыха или долгосрочного п…
$338,347
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Пентхаус 1 комната в Равай, Таиланд
Пентхаус 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для тех, кто…
$350,064
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Пентхаус 1 комната в Равай, Таиланд
Пентхаус 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/7
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для тех, кто…
$359,165
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
$454,254
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский
Пентхаус 4 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 4 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 610 м²
Этаж 3/6
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Etherhome Seaview Condo идеально подх…
$3,24 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3/7
До моря 600 м, Полная меблировкаО комплексе:Премиальный жилой комплекс на Пхукете расположен…
$609,868
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Пентхаус 1 комната в Равай, Таиланд
Пентхаус 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 7/7
До моря 2000 мО комплексе:Комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также пентхау…
$166,316
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Пентхаус 2 комнаты в Карон, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 7/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$403,541
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Пентхаус 3 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 5/8
До моря 1200 м, Гарантия дохода, Полная меблировка, Надежный застройщикО комплексе:Представл…
$420,547
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Пентхаус 1 комната в Равай, Таиланд
Пентхаус 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$296,151
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Пентхаус 2 комнаты в Карон, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 6/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект VIP Karon идеально подходит дл…
$413,903
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Пентхаус 3 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 4/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$341,043
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Пентхаус 5 комнат в Карон, Таиланд
Пентхаус 5 комнат
Карон, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 457 м²
Этаж 2/2
До моря 500 м, Готов к заезду, Полная меблировкаО комплексе:Резорт класса люкс расположен на…
$3,68 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 3 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Проект идеально подходит для инвестор…
$429,422
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Пентхаус 2 комнаты в Равай, Таиланд
Пентхаус 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 6/7
До моря 550 м, Гарантия доходаО комплексе:Комфортные квартиры для отдыха или долгосрочного п…
$428,454
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Пентхаус 1 комната в Равай, Таиланд
Пентхаус 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/7
До моря 550 м, Гарантия доходаО комплексе:Комфортные квартиры для отдыха или долгосрочного п…
$257,956
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Пентхаус в Равай, Таиланд
Пентхаус
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 7/7
$1,05 млн
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Застройщик
Некст Пойнт Кондоминиум
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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