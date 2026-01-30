Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондоминиумы в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Это редкая возможность владеть единственным 2-комнатным блоком во всем проекте The View. Рас…
$608,205
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Сообщество с низкой плотностью, всего 60 эксклюзивных единиц. Конфиденциальность в раю. Щедр…
$189,302
Кондо 1 комната в Карон, Таиланд
Кондо 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Современный жилой комплекс в средиземноморском стиле, расположенный в пешей доступности от п…
$129,029
Кондо 1 комната в Карон, Таиланд
Кондо 1 комната
Карон, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Апартаменты в пешей доступности до великолепного пляжа Ката, высокоразвитая туристическая ин…
$131,375
Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Оригинальное название: Dominion RawaiDominion Rawai - это современный проект кондоминиума, р…
$241,550
Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Оригинальное название: Dominion RawaiDominion Rawai - это современный проект кондоминиума, р…
$266,938
Кондо в Ви Чит, Таиланд
Кондо
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этот прекрасно отремонтированный угловой блок с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в Bel Air …
$277,591
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
The Balance by the Beach - это роскошный проект кондоминиума, расположенный на Kata Road в К…
$253,190
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
The Balance by the Beach - это роскошный проект кондоминиума, расположенный на Kata Road в К…
$307,757
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Сообщество с низкой плотностью, всего 60 эксклюзивных единиц. Конфиденциальность в раю. Щедр…
$189,302
Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Title Adora - это новейшая разработка кондоминиума от известного разработчика Rhom Bho Prope…
$130,998
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Ever Prime Residences - это современный высококлассный кондоминиум, расположенный в самом се…
$201,448
Кондо 1 комната в Равай, Таиланд
Кондо 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренд…
$147,000
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
The Balance by the Beach - это роскошный проект кондоминиума, расположенный на Kata Road в К…
$253,190
Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Оригинальное название: Dominion RawaiDominion Rawai - это современный проект кондоминиума, р…
$160,643
Кондо 1 комната в Равай, Таиланд
Кондо 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Современный жилой комплекс в престижном районе Раваи, который идеально сочетает комфорт горо…
$91,493
Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Оригинальное название: Dominion RawaiDominion Rawai - это современный проект кондоминиума, р…
$160,643
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
The Balance by the Beach - это роскошный проект кондоминиума, расположенный на Kata Road в К…
$253,190
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
The Balance by the Beach - это роскошный проект кондоминиума, расположенный на Kata Road в К…
$307,757
Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Оригинальное название: Dominion RawaiDominion Rawai - это современный проект кондоминиума, р…
$241,550
Кондо 2 комнаты в Равай, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Равай, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Next Point Condominium - современный инвестиционный проект нового поколения, расположенный в…
$164,549
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
The Balance by the Beach - это роскошный проект кондоминиума, расположенный на Kata Road в К…
$307,757
Кондо 1 комната в Равай, Таиланд
Кондо 1 комната
Равай, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Новый комплекс, расположенный на пляже Раваи, предлагает апартаменты с просторными террасами…
$141,697
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Сообщество с низкой плотностью, всего 60 эксклюзивных единиц. Конфиденциальность в раю. Щедр…
$285,835
Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Оригинальное название: Dominion RawaiDominion Rawai - это современный проект кондоминиума, р…
$266,938
Кондо 2 комнаты в Чалонг, Таиланд
Кондо 2 комнаты
Чалонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Новый жилой комплекс под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает…
$78,942
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
The Balance by the Beach - это роскошный проект кондоминиума, расположенный на Kata Road в К…
$162,985
Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Оригинальное название: Dominion RawaiDominion Rawai - это современный проект кондоминиума, р…
$160,643
Кондо в Равай, Таиланд
Кондо
Равай, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Оригинальное название: Dominion RawaiDominion Rawai - это современный проект кондоминиума, р…
$241,550
Кондо в Карон, Таиланд
Кондо
Карон, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Сообщество с низкой плотностью, всего 60 эксклюзивных единиц. Конфиденциальность в раю. Щедр…
$189,302
