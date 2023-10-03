ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Испании
Канарские острова
23
Валенсия
16
Вега-Баха-дель-Сегура
13
Торревьеха
9
Arona
8
Adeje
7
Андалусия
6
Гуардамар
3
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
203 м²
Продается вилла с тремя спальнями, тремя ванными комнатами, двумя террасами, бассейном и сад…
€497,443
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
2
2
130 м²
Необыкновенно уютная вилла с красивым видом на море и сосны. Вилла выполнена в современном с…
€566,642
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с энергетическим сертификатом
Бенитачель, Испания
4
4
200 м²
Вилла с видом на море в Кумбре дель Соль Просторная вилла состоит из 3 спален. Есть отдельна…
€543,618
Рекомендовать
Квартира с лифтом, с террасой, с гаражом
Аликанте, Испания
148 м²
Фантастический дом 148 м2 построен, большая гостиная с выходом на террасу, кухня открыта для…
€251,912
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
3
3
145 м²
Продается современный дом с большим бассейном в Кампоаморе ДОМ Хороший и совр…
€390,913
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
2
1
60 м²
2
Квартира с 2 спальнями, 1 ванной комнатой, кухней с окном, гостиной, террасой, продается с г…
€98,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален у моря
Андалусия, Испания
5
4
220 м²
€453,624
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, у моря, с Near commercial centres restaurants and other amenities
San Pedro del Pinatar, Испания
3
3
139 м²
Роскошные виллы в Сантьяго де ла Рибера. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гостино…
€281,443
Рекомендовать
Дом 6 спален
Ареньс-де-Мар, Испания
6
424 м²
Площадь 424 м2Спальни 6Санузлы 6Балкон или терраса Бассейн Парковка Сад Кондиционер Дом в п…
€1,11 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
4
3
294 м²
3
Представляем новую виллу в пригороде Бенидорма в городе Полоп - это небольшой город в пригор…
€599,792
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
2
2
102 м²
Продаётся дом в Полопе в районе Urbanizaciones. Общая площадь 102.00 м2, дом 2008 года постр…
€206,308
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
Mil Palmeras, Испания
2
2
65 м²
Квартиры на нижнем этаже с солнечным садом. Имеет 2 спальни и 2 ванные комнаты, гостиную, к…
€171,633
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Испании
с бассейном
у моря
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL