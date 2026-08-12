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Квартиры-студии с видом на горы в Испании

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автономное сообщество Валенсия
4
Аликанте
4
Андалусия
16
Malaga
12
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4 объекта найдено
Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Представляем нашим клиентам уютную и светлую студию в востребованном комплексе Club Paraiso.…
$262,406
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$472,443
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$381,599
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Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент-студио в туристическом …
$260,004
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