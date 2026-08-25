Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Арона
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Ароне, Испания

;
Студия Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
$92 137
Оставить заявку
Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе El Chaparral в Costa del Silencio. Полностью отремонтирована и …
$122 460
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Эксклюзив! Уютная и светлая студия в престижном комплексе Paraíso Royal, расположенном в сам…
$300 989
Оставить заявку
It Is RealtyIt Is Realty
Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Первая линия от пляжа! Предлагаем на продажу апартамент типа "студио" в комплексе "Comodoro"…
$312 667
Оставить заявку
Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Комплекс расположен в 2  минута…
$102 633
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент-студио в туристическом …
$260 004
Оставить заявку
TekceTekce
Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
$93 186
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Площадь 35 м²
В продаже студия, которая располагается в резиденции Chaparal, в районе Costa del Silencio. …
$81 640
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается студия в комплексе Castle Harbor в Los Cristianos. Полностью меблированная, состои…
$162 114
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Арона, Испания
Студия 1 спальня
Арона, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Агентство недвижимости VYM Canarias предлагает на продажу апартамент-студио в туристическом …
$238 432
Оставить заявку
Студия 1 комната в Арона, Испания
Студия 1 комната
Арона, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
$120 827
Оставить заявку
Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Замечательная отремонтированная однокомнатная квартира Chaparral Phase IIIПрекрасная отремон…
$84 127
Оставить заявку
Студия в Арона, Испания
Студия
Арона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
У нас есть на продажу студия в жилом Эль Драго с общей площадью 40м2. 30м2 интерьера и 10…
$74 230
Оставить заявку
Realting.com
Перейти