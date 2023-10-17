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Квартиры-студии в Arona, Испания

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8 объектов найдено
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
€110,250
Студия 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Студия 1 спальня с садом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 35 м²
В продаже студия, которая располагается в резиденции Chaparal, в районе Costa del Silencio. …
€70,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается студия в комплексе Castle Harbor в Los Cristianos. Полностью меблированная, состои…
€139,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Комплекс расположен в 2  минута…
€88,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
€79,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Vid na okean в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Vid na okean
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
€79,900
Студия 1 ванная с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Студия 1 ванная с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается студия в San Eugenio Alto в комплексе Ocean View. Общая площадь составляет 52 м2. …
€126,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе El Chaparral в Costa del Silencio. Полностью отремонтирована и …
€105,000
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