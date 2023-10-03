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Квартиры-студии с бассейном в Испании

Канарские острова
23
Валенсия
16
Вега-Баха-дель-Сегура
13
Торревьеха
9
Arona
8
Adeje
7
Андалусия
6
Гуардамар
3
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17 объектов найдено
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Студия 1 спальня с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается квартира Студия в комплексе Frontera Primavera,  районе Коста дель Силенсио. Кварт…
€110,250
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Miraverde, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Апартамент Студио в комплексе Орландо. Расположен в Коста Адехе, в пешей доступности от пляж…
€190,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
€120,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, района Golf del Sur с одной ванной комнатой,америка…
€60,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
€125,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
€159,000
Студия 1 спальня с бассейном, с садом в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с садом
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
€77,000
Студия 1 спальня с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
€77,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
€95,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Продается студия в комплексе Castle Harbor в Los Cristianos. Полностью меблированная, состои…
€139,000
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня с бассейном, с Terrasa Balkon
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия, общей площадью 40 м2.  Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
€132,500
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Miraverde, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
€134,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Vid na okean в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Vid na okean
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Продается студия в комплексе El Drago в Costa del Silencio - небольшом прибрежном городке на…
€79,900
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Cалон, американская оборудованн…
€79,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе Chaparral в Costa del Silencio. Комплекс расположен в 2  минута…
€88,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Продается студия в комплексе El Chaparral в Costa del Silencio. Полностью отремонтирована и …
€105,000
Студия 1 ванная с бассейном, с Покупка недвижимости, с Studio for sale в Arona, Испания
Студия 1 ванная с бассейном, с Покупка недвижимости, с Studio for sale
Arona, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Замечательная отремонтированная однокомнатная квартира Chaparral Phase IIIПрекрасная отремон…
€85,000

Параметры недвижимости в Испании

у моря
недорогая
элитная
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