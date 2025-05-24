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Квартиры-студии с садом в Испании

Андалусия
7
Malaga
3
Канарские острова
22
Санта-Крус-де-Тенерифе
22
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6 объектов найдено
Студия в Малага, Испания
Студия
Малага, Испания
Площадь 37 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   132 770 гаста & евро;   132 770. [Хабитасьоны: 1 - 1] [Ба…
$132,119
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Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия в комплексе Green Park, в районе Gold del Sur. На территории комплекса есть…
$87,547
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Студия 1 спальня в Arona, Испания
Студия 1 спальня
Arona, Испания
Количество спален 1
Площадь 35 м²
В продаже студия, которая располагается в резиденции Chaparal, в районе Costa del Silencio. …
$79,589
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Студия в Михас, Испания
Студия
Михас, Испания
Площадь 21 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   140 000 гаста & евро;   270 000. [ Habitaciones: 0 - 1 ] …
$137,141
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Студия 1 спальня в Urbanizacion El Guincho, Испания
Студия 1 спальня
Urbanizacion El Guincho, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
В продаже студия, которая располагается в комплексе Green Park,в зоне Gold del Sur.На террит…
$87,547
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Студия в Helechosa de los Montes, Испания
Студия
Helechosa de los Montes, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Study 200 meters from the beach. This is a very bright ground floor in urbanization with a …
$184,408
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