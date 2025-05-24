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Квартиры-студии с террасой в Испании

Андалусия
7
Malaga
3
Канарские острова
22
Санта-Крус-де-Тенерифе
22
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4 объекта найдено
Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
The new construction studio for sale. Dom is very bright and is located on the 2nd floor of …
$173,560
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Студия в Михас, Испания
Студия
Михас, Испания
Площадь 21 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   140 000 гаста & евро;   270 000. [ Habitaciones: 0 - 1 ] …
$137,141
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Студия в Тарифа, Испания
Студия
Тарифа, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
I sell a central studio with a terrace .studio has a equipped kitchen, bathroom and balcony.…
$130,170
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Студия в Helechosa de los Montes, Испания
Студия
Helechosa de los Montes, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Study 200 meters from the beach. This is a very bright ground floor in urbanization with a …
$184,408
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