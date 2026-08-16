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Квартиры-студии в Адехе, Испания

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15 объектов найдено
Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
В продаже студия в Torviscas Alto в комплексе Laguna Park II. Гостиная, американская кухня, …
$110,797
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Студия на территории комплекса Island Village, Costa Adeje. Находится в пешей доступности…
$139,954
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$381,599
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It Is RealtyIt Is Realty
Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Студия в самом эксклюзивном районе на юге Тенерифе, всего в 5 минутах ходьбы от Плайя де Фан…
$156,282
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
В продаже прекрасная студия в комплексе Santa Maria, в районе San Eugenio Bajo. Площадь с…
$185,440
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
В уютном жилом комплексе Las Barandas, котрый расположен на первой береговой линии продается…
$145,786
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TekceTekce
Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается студия, общей площадью 40 м2.  Гостиная, американская кухня, небольшая прихожая со…
$154,533
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Терраса, Общий бассеин
$291,183
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Инвестиционные апартаменты в Royal Hideaway Corales Beach 5★, Ла-Калета, Тенерифе Предлагает…
$472,443
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Студия 1 спальня в Miraverde, Испания
Студия 1 спальня
Miraverde, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Мы предлагаем эту современную студию на продажу в комплексе Санта-Мария, Торвискас Moderna. …
$263,118
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Студия 1 спальня в Адехе, Испания
Студия 1 спальня
Адехе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Представляем нашим клиентам уютную и светлую студию в востребованном комплексе Club Paraiso.…
$262,406
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Продается студия в San Eugenio Alto в комплексе Ocean View. Общая площадь составляет 52 м2. …
$146,952
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Студия в Адехе, Испания
Студия
Адехе, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Продается недавно отремонтированная уютная однокомнатная квартира в комплексе Island Village…
$134,978
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Студия в Miraverde, Испания
Студия
Miraverde, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Мы предлагаем вам эту хорошую студию для продажи в Mareverde Resort в Адехе, недалеко от пля…
$144,976
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Студия в Адехе, Испания
Студия
Адехе, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Замечательная однокомнатная квартира в Сан-Эухенио - FT2209Эта замечательная студия располож…
$118,768
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