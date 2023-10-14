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Санта-Крус-де-Тенерифе
Квартиры
Квартиры с видом на море в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Adeje
116
Arona
103
Сантъяго-дель-Тейде
11
San Miguel de Abona
10
Granadilla de Abona
5
Guia de Isora
3
Квартира
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54 объекта найдено
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
65 м²
Продается квартира в Плая де Лас Америкас в комплексе Parque Santiago I. Полностью отремонти…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
2
1
42 м²
Продается апартамент в комплексе Labranda Suites Costa Adeje. Апартамент с 1 спальней, 1 ван…
€275,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с террасой
Miraverde, Испания
3
68 м²
- Площадь: 68 м2 - Уютная гостиная в средиземноморском стиле с потрясающим видом на океан …
€499,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
2
1
56 м²
Квартира с видом на океан в районе Плая Параисо в комплексе Marina Palace. В комплексе есть …
€153,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
1
60 м²
Продается апартамент в районе Лос Гигантес в комплексе La Florida, всего в нескольких минута…
€299,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с садом, с охраной
Adeje, Испания
3
1
57 м²
Апартамент в комплексе Sueño Azul в Callao Salvaje. Рядом есть общественная парковка и Beach…
€279,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
2
79 м²
Просторная квартира в комплексе Playa Graciosa. Комплекс Playa Graciosa 1 расположен в Лос К…
€413,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
43 м²
Апартамент с 1 спальней в Плая-де-Лас-Америкас, Коста-Адехе, в комплексе Viña del Mar. Компл…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Adeje, Испания
2
1
50 м²
Продается уютная квартира в жилом комплексе Орландо, Коста Адехе. Квартира в ухоженном компл…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с бассейном, с подведенным электричеством
Arona, Испания
3
2
48 м²
Уютный апартамент 2 спальни в городе Плая де Лас Америкас с видом на океан в комплексе Эль П…
€375,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
4
2
105 м²
Апартамент с видом на океан в комплексе “Magnolia Golf Resort”, La Caleta. Комплекс класса “…
€970,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
2
108 м²
Продается красивый угловой апартамент в новом комплексе Colinas de los Menceyes в городе Пал…
€720,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
2
1
52 м²
Квартира в комплексе Параисо-дель-Соль в районе Плая-Параисо. Район с развитой инфраструктур…
€189,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
3
1
64 м²
Уютный дуплекс пентхаус с 2 спальнями и видом на океан в районе Гольф-дель-Сур на юге Тенери…
€262,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
San Miguel de Abona, Испания
3
1
73 м²
Просторная квартира в комплексе Parque Albatros на верхнем этаже с видом на море. До пляжа A…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
2
1
40 м²
Продается квартира в комплексе Юкка Парк, в районе Фаньябе. Комплекс расположен на второй бе…
€255,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
105 м²
Апартамент в Residencial Adeje Paradise в районе Playa Paraiso. С террасы открывается вид на…
€527,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с охраной
Adeje, Испания
2
1
44 м²
Квартира на первой линии моря, рядом с песчаным пляжем в районе Плая Параисо, расположена в …
€208,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
4
2
65 м²
Продается апартамент в Лос Кристианос в комплексе Jardines Canarios в нескольких метрах от о…
€369,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
2
1
43 м²
Продается квартира в Los Olivos Beach Resorts, в районе Коста Адехе. Комплекс расположен на …
€375,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с бассейном
Arona, Испания
2
1
48 м²
Продается апартамент в комплексе Парк Сантьяго III, в городе Плая де Лас Америкас. Это столи…
€475,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Adeje, Испания
4
2
79 м²
Продается пентхаус в комплексе Adeje Paradise с великолепным видом на океан. Комплекс распол…
€549,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Adeje, Испания
3
1
62 м²
Апартамент в комплексе Орландо в районе Torviscas Bajo. Комплекс расположен недалеко от пляж…
€267,750
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с бассейном, с садом
Adeje, Испания
4
2
140 м²
Прекрасный пентхаус, расположенный в жилом комплексе Sueño Azul в районе Каяо Сальвахе на бе…
€309,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Adeje, Испания
3
2
129 м²
В продаже апартамент в Las Terrazas De Costa Adeje, в районе Мадроняль. Апартамент в строяще…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Adeje, Испания
2
1
50 м²
Апартамент в комплексе Paraiso del Sur в городе Playa Paraiso на юге Тенерифе. Комплекс расп…
€175,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
2
90 м²
Продается апартамент в Puerto de Santiago в комплексе Club La Mar. Комплекс имеет 2 бассейна…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
2
1
70 м²
Апартамент с террасой в Пальм Мар в комплексе Bahía de los Menceyes, расположенный на первом…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
2
105 м²
Просторная квартира с модернистским декором расположена на втором этаже нового комплекса Col…
€530,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Arona, Испания
3
1
55 м²
Апартамент в комплексе Primavera в городе Пальм Мар. Апартамент расположен в комплексе с бол…
€227,000
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Типы недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе
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