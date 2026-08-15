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Виллы с видом на горы в Марине-Бахе, Испания

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Бенидорм
52
Альтеа
110
Ла-Нусия
71
Вильяхойоса
13
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49 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Вилла 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 2
Фантастическая большая вилла с террасой на крыше, общим бассейном, кортом для падел-тенниса …
$676,158
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Вилла 6 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 6 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Роскошная вилла с 5 спальнями и видом на море в Финестрате Вилла расположена в престижном жи…
$960,778
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Впечатляющая вилла с 4 спальнями, совершенно новая, расположена в эксклюзивной жилой урбаниз…
$1,28 млн
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Невероятная современная вилла с большим пейзажным бассейном, садом, подвалом и захватывающим…
$781,245
НДС
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Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Роскошные строящиеся виллы в Ла-Нусии. Жилой комплекс состоит из 9 вилл, полных роскоши и э…
$1,28 млн
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Откройте для себя эту эксклюзивную коллекцию вилл в Финистрате! Уникальный проект, сочетающи…
$738,266
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TekceTekce
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 259 м²
Новый жилой комплекс в Полопе (Коста-Бланка), Сдача первых домов уже летом 2024 года! Этот п…
$585,953
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Вилла key ready: Современная роскошь с подвалом и солярием - Современная вилла площадью 202 …
$805,698
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Превосходная вилла с частным бассейном, красивым садом и потрясающим видом на море и Бенидор…
$1,22 млн
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Эксклюзивная вилла в Финестрате, в престижном районе Сьерра-Кортина, в привилегированном мес…
$1,39 млн
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Стильные виллы рядом с полями для гольфа в Полопе, Аликанте Полоп – город в провинции Аликан…
$542,953
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Вилла 6 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Количество этажей 3
Потрясающая вилла с частным бассейном. Большой сад, большие террасы расположены в премиально…
$3,11 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 398 м²
Количество этажей 2
Просторная роскошная вилла в престижном месте с бассейном и большой террасой на крыше с прек…
$809,022
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Уникальное предложение: роскошная угловая вилла в Финестрате. Объект вторичного рынка с макс…
$1,44 млн
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Изысканная вилла, расположенная в привилегированном районе недалеко от Бенидорма, с частным …
$1,11 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1
Стильные виллы с живописным видом на море и горы в Финестрате Откройте для себя стильные и с…
$723,998
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая превосходная вилла с современным дизайном, бесконечным бассейном и потрясающим …
$2,13 млн
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Невероятная возможность! Этот новый проект в Финестрате предлагает роскошные виллы со сроком…
$824,300
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Вилла 5 комнат в Polop, Испания
Вилла 5 комнат
Polop, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Современные виллы с 3 и 4 спальнями в тихом месте в Полопе, Коста-Бланка Этот жилой комплекс…
$724,027
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большими террасами и впечатляющим видом на море, расположенная …
$2,45 млн
НДС
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Мы рады представить вам этот эксклюзивный объект, предлагающий несравненное жилье. Расположе…
$666,374
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Вилла 9 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 9 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Количество этажей 1
Просторная, полностью меблированная вилла с потрясающим панорамным видом на море и бассейном…
$1,31 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 8 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Впечатляющая новопостроенная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше и панорамн…
$1,55 млн
НДС
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Кондиционер, Сад, Терраса, парковка, частный бассейн, вид на горы
$996,713
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 252 м²
Las Villas - это эксклюзивный комплекс отдельно стоящих вилл в Финестрате, всего в нескольки…
$843,948
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Исключительная вилла с панорамными видами на море и горы, частным бассейном и просторным дво…
$572,299
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Современная одноуровневая вилла с бассейном, террасой на крыше и потрясающим видом на море р…
$624,145
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Новая застройка в Сьерра Кортина! Участок площадью 547 м² Современный дом с застроенной площ…
$1,02 млн
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Вилла 107 м2 с участком 362 м2 и частным бассейном. Большой и светлый дом с 3 спальнями и 3 …
$871,967
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Виллы Монте Понойг: 18 роскошных двухэтажных домов с энергетической сертификацией класса А -…
$695,249
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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