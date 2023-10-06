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Виллы с видом на горы в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
168
Бенидорм
59
Altea
54
la Vila Joiosa Villajoyosa
33
la Nucia
13
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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
Этаж 4/4
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Шаговой Доступности от Объектов Инфраструктуры в Аликанте Ви…
€665,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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