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Виллы с видом на море в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
168
Бенидорм
59
Altea
54
la Vila Joiosa Villajoyosa
33
la Nucia
13
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80 объектов найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Новая вилла в Финестрате, Коста Бланка Современная вилла с прекрасным панорамным видом. Эта …
€639,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,95 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 900 м²
Этаж 3/3
Роскошная Готовая Вилла с Видом на Море в Бенидорме, Аликанте Вилла расположена в горах Бени…
€2,65 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 562 м²
Роскошная вилла в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня - 85 м2 Chambre…
€2,10 млн
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с Lift в Finestrat, Испания
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с Lift
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 998 м²
Вилла впечатляющая в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня-95 м2 Chambr…
€3,95 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Роскошная вилла в Альфас дель Пи, Коста Бланка Один дом расположен в спокойной обстановке, м…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная, дизайнерская Вилла в привилегированном районе побережья Коста Бланка, гор…
€1,40 млн
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Красивые виллы на продажу в Финестрат, Коста Бланка Комплекс состоит из 11 уникальных и разн…
€895,000
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с гаражом, у моря, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Красивые виллы на продажу в Финестрат, Коста Бланка Комплекс состоит из 11 уникальных и разн…
€950,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 325 м²
ОписаниеРоскошная вилла в Испании с фантастическим видом — 1.65 млн евро. Месторасположение:…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с террасой
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Красивая вилла в урбанизации Paradiso, Altea la Vella, Коста Бланка Дом расположен в урбаниз…
€475,000
Вилла 3 спальни у моря, с ванной, с личным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни у моря, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
€685,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
ОписаниеОтличная вилла в лучшем жилом комплексе Altea Hills, на побережье Коста Бланка всего…
€549,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Продается вилла в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Угловой участок, имеет 3 спальни и 2 ванные к…
€555,000
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
ОписаниеСовременная, роскошная Вилла класса люкс с уникальным панорамным видом на море в сам…
€2,90 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 739 м²
ОписаниеРоскошная Вилла Люкс с потрясающими видами на море, расположенная на одной из лучших…
€4,50 млн
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,90 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
€1,08 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
€1,18 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
€789,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в la Nucia, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
€295,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
€1,10 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
ОписаниеКрасивая Вилла в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 820.000 €!Красива…
€820,000
Вилла 5 спален у моря, с Lift, с полем для гольфа в Finestrat, Испания
Вилла 5 спален у моря, с Lift, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
€1,25 млн
Вилла 3 спальни у моря, с Lift, с полем для гольфа в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни у моря, с Lift, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
( Указанная цена всегда указывается в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость состав…
€695,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 449 м²
ОписаниеСовременная Вилла с видом на море, построена известным архитектором в одном из лучши…
€1,95 млн
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 6 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 700 м²
ОписаниеЭКСКЛЮЗИВНАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В БЕНИДОРМЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ. Цена: 3 250 000 €Вилла с 6 …
€3,25 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 478 м²
ОписаниеУникальная Вилла Люкс, в закрытом охраняемом жилом комплексе Altea Hills, одном из с…
€1,45 млн

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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