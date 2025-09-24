Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
37
Альтеа
138
Ла-Нусия
95
Вильяхойоса
9
241 объект найдено
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом, в котором хочется остаться жить или проводить все последующие отпуска в своей жизни. Ши…
$1,72 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
На выбор Современные дома в один этаж в тихом новом  районе города Финестрат. Прекрасные вид…
$465,240
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Прекрасный трехэтажный дом в красивом и тихом районе Ла-Нусия. На первом этаже находится зал…
$523,422
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Отдельно стоящие виллы расположены в привилегированной природной среде в нескольких метрах о…
$837,991
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$866,910
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Он задуман как полностью проходимое пространство, с внутренними и внешними маршрутами, котор…
$872,907
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$485,491
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 553 м²
Luxury villa in Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca The property has 4 bedrooms, 5 bathrooms,…
$2,62 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Просторная вилла в тихом, престижном  районе города Финестрат. Открытые виды на море и горы.…
$612,729
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Впечатляющая резиденция в Алтея Хиллс с видом на море и горы. Эта эксклюзивная недвижимость …
$1,11 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Exclusive Villas in Alfaz del Pi, Costa Blanca A residential complex consisting of 12 houses…
$648,820
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 517 м²
Luxury villa in the Sierra de Altea, North Costa Blanca In the Sierra de Altea, with impress…
$2,28 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Уникальная вилла на продажу в Альфас дель Пи. Недвижимость расположена в зеленой зоне, и поэ…
$1,86 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 655 м²
Виллы в Финестрате расположены в роскошной урбанизации Sierra Cortina Resort. Где вы мож…
$3,08 млн
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 800m2 HOUSE: 200 m2 built…
$850,553
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Недвижимость на продажу в урбанизации Белло Горизонте в Ла Нусии — трехэтажная вилла (346 м²…
$1,01 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Виллы на продажу в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Этот отель в стиле Ибицы с 3 спальнями и 2 в…
$732,784
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 335 м²
Роскошные виллы с 3 спальнями недалеко от Бенидорма. Роскошные виллы с 3 спальнями на одном …
$1,15 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Новое строительство в полностью зеленых зонах, создающих пространственную гармонию, которая …
$1,22 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
$860,367
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Вилла расположена в районе «Entre Naranjos y Flores» в Альфаз-дель-Пи. Это трехэтажная вилла…
$1,74 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Деревенский дом, расположенный в тихом районе, в окружении природы, хороший доступ к дороге,…
$412,101
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 462 м²
Эксклюзивные виллы с видом на море и горы в Финестрате, Аликанте. Новый проект из 10 вилл …
$692,506
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
На участках строится 12 роскошных вилл с собственным бассейном и частной парковкой. Размер у…
$1,26 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
$1,05 млн
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Просторные современные виллы с 2 и 3 спальнями недалеко от Бенидорма. Роскошные виллы между …
$447,771
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 216 м²
Красивый дом с видом на море в Finestrat - PG1110241 5 спален, 4 ванные комнаты. Ковровая зо…
$710,156
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 397 м²
Предлагаем новую виллу в стиле Хай-тек в элитной охраняемой зоне Sierra Cortina с большими о…
$1,19 млн
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Отдельно стоящие виллы расположены в привилегированной природной среде в нескольких метрах о…
$579,610
Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

