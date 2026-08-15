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Виллы с бассейном в Марине-Бахе, Испания

;
Бенидорм
52
Альтеа
110
Ла-Нусия
71
Вильяхойоса
13
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50 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Вилла 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 2
Фантастическая большая вилла с террасой на крыше, общим бассейном, кортом для падел-тенниса …
$676,158
НДС
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Вилла 6 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Современная вилла, готовая к заселению, с инфинити-бассейном и панорамным видом на море, рас…
$2,60 млн
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Площадь 125 м²
Окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, отель Polop Hills предлагает вам идеальное соч…
$562,766
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Невероятная современная вилла с большим пейзажным бассейном, садом, подвалом и захватывающим…
$781,245
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Двухквартирная вилла премиум-класса с частным бассейном, большой террасой на крыше и подвало…
$526,617
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
$637,566
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Polop, Испания
Вилла 5 комнат
Polop, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Потрясающая двухквартирная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше, подвалом, в…
$709,327
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Улучшенная вилла с частным бассейном, садом, большими террасами и потрясающим панорамным вид…
$1,91 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 338 м²
Большая вилла с бассейном, террасой на крыше и потрясающим видом на море, расположенная напр…
$805,400
НДС
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
Превосходная вилла с частным бассейном, красивым садом и потрясающим видом на море и Бенидор…
$1,22 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Улучшенная вилла с частным бассейном, садом, большими террасами и потрясающим панорамным вид…
$1,89 млн
НДС
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Вилла 6 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 6 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Количество этажей 3
Потрясающая вилла с частным бассейном. Большой сад, большие террасы расположены в премиально…
$3,11 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 398 м²
Количество этажей 2
Просторная роскошная вилла в престижном месте с бассейном и большой террасой на крыше с прек…
$809,022
НДС
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Вилла 5 комнат в lAlfas del Pi, Испания
Вилла 5 комнат
lAlfas del Pi, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Элегантная вилла с доступом к ключу с спальнями с видом на море, частным бассейном и красивы…
$1,01 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Впечатляющая вилла с потрясающими видами на море, частным бассейном и залитой солнцем террас…
$2,53 млн
НДС
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Площадь 125 м²
Окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, отель Polop Hills предлагает вам идеальное соч…
$551,042
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 277 м²
Количество этажей 2
Изысканная вилла, расположенная в привилегированном районе недалеко от Бенидорма, с частным …
$1,11 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая превосходная вилла с современным дизайном, бесконечным бассейном и потрясающим …
$2,13 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 5 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большими террасами и впечатляющим видом на море, расположенная …
$2,45 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Готовая вилла премиум-класса с частным бассейном, большим садом, большими террасами и потряс…
$1,04 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Роскошная вилла с частным бассейном, просторным садом и великолепным видом на море, располож…
$554,202
НДС
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Вилла 9 комнат в Альтеа, Испания
Вилла 9 комнат
Альтеа, Испания
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 417 м²
Количество этажей 1
Просторная, полностью меблированная вилла с потрясающим панорамным видом на море и бассейном…
$1,31 млн
НДС
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Вилла 8 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 8 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Впечатляющая новопостроенная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше и панорамн…
$1,55 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
Исключительная вилла с панорамными видами на море и горы, частным бассейном и просторным дво…
$572,299
НДС
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Вилла 4 комнаты в Finestrat, Испания
Вилла 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Современная одноуровневая вилла с бассейном, террасой на крыше и потрясающим видом на море р…
$624,145
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Потрясающая средняя двухквартирная вилла с большой террасой на крыше, в окружении природы и …
$559,024
НДС
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Вилла 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Вилла 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 379 м²
Удивительная вилла с террасой на крыше, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потрясаю…
$526,617
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
Потрясающая двухквартирная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше, в окружении…
$589,537
НДС
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Вилла 6 комнат в Polop, Испания
Вилла 6 комнат
Polop, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Роскошная современная вилла с просторными комнатами, частным бассейном, прекрасной террасой …
$636,570
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Площадь 244 м²
Этот новый жилой проект, расположенный в привилегированном районе Коста-Бланки, соединяет ва…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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