Виллы с садом в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
37
Альтеа
138
Ла-Нусия
95
Вильяхойоса
9
115 объектов найдено
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый жилой комплекс из 22 вилл, расположенный в Финестрате. Про…
$773,332
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 283 м²
Эксклюзивные виллы новой постройки с частными бассейнами в Ла-Нусия, недалеко от Бенидорма …
$1,52 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Дом, в котором хочется остаться жить или проводить все последующие отпуска в своей жизни. Ши…
$1,72 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 880 м²
Если вы ищете просторный семейный дом, это предложение для вас. Дом, расположенный на участк…
$1,73 млн
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Впечатляющая резиденция в Алтея Хиллс с видом на море и горы. Эта эксклюзивная недвижимость …
$1,11 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Современные одноэтажные виллы с частным бассейном в Финестрате – спокойствие и жизнь на побе…
$715,831
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Современные виллы на продажу в самом сердце Коста-Бланки, Аликанте Откройте для себя потряс…
$822,882
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Уникальная вилла на продажу в Альфас дель Пи. Недвижимость расположена в зеленой зоне, и поэ…
$1,86 млн
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 346 м²
Недвижимость на продажу в урбанизации Белло Горизонте в Ла Нусии — трехэтажная вилла (346 м²…
$1,01 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Вилла расположена в районе «Entre Naranjos y Flores» в Альфаз-дель-Пи. Это трехэтажная вилла…
$1,74 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Деревенский дом, расположенный в тихом районе, в окружении природы, хороший доступ к дороге,…
$412,101
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
На участках строится 12 роскошных вилл с собственным бассейном и частной парковкой. Размер у…
$1,26 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 227 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В АЛЬФАС-ДЕЛЬ-ПИ Новая частная урбанизация из 12 вилл с собственным бассейном и…
$955,223
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый комплекс из 9 вилл в Финестрате, в Сьерра-Кортина - одной и…
$1,01 млн
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 998 м²
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ФИНЕСТРАТЕ С ВИДОМ НА МОРЕ Новая вилла класса люкс с видом на море …
$4,67 млн
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Замечательная усадьба в деревенском стиле, расположенная в нижней части города Ринкон де Лой…
$1,63 млн
Вилла 3 комнаты в Polop, Испания
Вилла 3 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Полоп — это уютный городок у подножия гор, идеально подходящий для спокойной жизни на природ…
$443,524
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Виллы нового строительства в Полопе, Аликанте Современная жизнь в окружении природы Откройт…
$737,821
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Новые виллы в Финестрате - роскошь, природа и вид на море Эксклюзивный жилой комплекс в Сье…
$781,581
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ФИНЕСТРАТЕ Новый жилой комплекс таунхаусов и двухквартирных вилл в Сьерра Кор…
$640,266
Вилла 5 комнат в Бенидорм, Испания
Вилла 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантные виллы с видом на море и роскошными удобствами в Финестрате, Аликанте, Коста Бланк…
$911,694
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
Недвижимость расположена в тихой части Альфас-дель-Пи, но всего в нескольких минутах от цент…
$697,162
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Роскошные виллы новой постройки в Сьерра-Кортина, Финестрат Познакомьтесь с новым элегантны…
$1,01 млн
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Cовременный дом в тихом районе города Альбир.  Участок с бассейном, летней кухней, открытой …
$683,220
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В БАЛКОН ДЕ ФИНЕСТРАТ Новые современные виллы в Балкон де Финестрат. Широкие …
$798,123
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Жилой комплекс Catalina был тщательно спроектирован, чтобы запечатлеть красоту Сьерра-Кортин…
$690,014
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Современные виллы на продажу в самом сердце Коста-Бланки, Аликанте Откройте для себя потряс…
$676,906
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
SEAVIEW 5 расположен в Сьерра-Кортине, оазисе природы, сохранившем свои природные качества, …
$971,837
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ЧИСТОМ СОСТОЯНИИ, ВНУТРИ И СНАРУЖИ ВАШЕГО ДОМА На полпути между Пиком Сп…
$594,642
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Эта уникальная вилла предлагает чудесное сочетание современного комфорта и нотки арабского д…
$756,519
