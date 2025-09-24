Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
37
Альтеа
138
Ла-Нусия
95
Вильяхойоса
9
Вилла Удалить
Очистить
116 объектов найдено
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$866,910
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 880 м²
Если вы ищете просторный семейный дом, это предложение для вас. Дом, расположенный на участк…
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 553 м²
Luxury villa in Sea Hills, Finestrat, Costa Blanca The property has 4 bedrooms, 5 bathrooms,…
$2,62 млн
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 308 м²
Вилла премиум-класса в Бенидорм, площадь 308 м2 - JPC118180 4 спальни, 2 ванные комнаты. Пло…
$754,119
Оставить заявку
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 517 м²
Luxury villa in the Sierra de Altea, North Costa Blanca In the Sierra de Altea, with impress…
$2,28 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 655 м²
Виллы в Финестрате расположены в роскошной урбанизации Sierra Cortina Resort. Где вы мож…
$3,08 млн
Оставить заявку
Century 21Century 21
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 299 м²
VIP Класс Дом с частным бассейном в Бенидорме - JPC118178 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
$726,674
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 800m2 HOUSE: 200 m2 built…
$850,553
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Виллы на продажу в Альфас-дель-Пи, Коста-Бланка Этот отель в стиле Ибицы с 3 спальнями и 2 в…
$732,784
Оставить заявку
Atlas PropertyAtlas Property
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
$860,367
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 459 м²
Красивый дом в Финестрат, Коста Бланка - PM117735 4 спальни, 4 ванные комнаты. Ковровая зона…
$2,36 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
На участках строится 12 роскошных вилл с собственным бассейном и частной парковкой. Размер у…
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Вилла расположена в центральном районе Альбира, рядом со всеми услугами и всего в 900 м. от …
$1,51 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Виллы в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка 30 независимых домов авангардного дизайна в …
$1,05 млн
Оставить заявку
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca Various models of different typologies, signature…
$463,443
Оставить заявку
Вилла в Ла-Нусия, Испания
Вилла
Ла-Нусия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Красивая вилла расположена в красивом и тихом районе Ла-Нусия. Эта недвижимость была построе…
$1,17 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 434 м²
Luxury villa in Alfaz del Pi, Costa Blanca A unique home located in a quiet environment, les…
$1,63 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 436 м²
Premium villa in Sierra Cortina, Finestrat, Costa Blanca Detached house in the exclusive are…
$1,91 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Роскошная вилла расположена в Гольф Баия, тихом жилом районе между горами и пляжами Бенидорм…
$1,05 млн
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Таунхаусы. Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный в районе Вalcó…
$645,951
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Просторная вилла недалеко от центра Альбира, расположенная в тихом районе рядом со всеми усл…
$808,894
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Luxury villa for sale in Finestrat, Costa Blanca, Spain. 4 bedrooms, 3 complete bathrooms an…
$817,731
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Polop, Испания
Вилла 3 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Количество этажей 1
Полоп — это уютный городок у подножия гор, идеально подходящий для спокойной жизни на природ…
$443,524
Оставить заявку
Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villas for sale in Finestrat, Costa Blanca A place magically located between the mountains a…
$648,820
Оставить заявку
Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Отличная вилла полностью на первом этаже в центре Альбира. Если вы ищете виллу со всем на од…
$756,968
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла 5 комнат в Бенидорм, Испания
Вилла 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантные виллы с видом на море и роскошными удобствами в Финестрате, Аликанте, Коста Бланк…
$911,694
Оставить заявку
Вилла в Альтеа, Испания
Вилла
Альтеа, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Villa in the Sierra de Altea, Costa Blanca A magnificent home with 4 bedrooms and 5 bathroom…
$1,96 млн
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Красивые виллы на продажу в Полопе, Коста Бланка, АликантеНекоторые замечательные дома на уч…
$594,297
Оставить заявку
Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Beautiful villas for sale in Polop, Costa Blanca, Alicante Some wonderful homes on plots of …
$621,558
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти