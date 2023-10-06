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Испания
Жилая
Марина-Баха
Таунхаусы
Таунхаусы с видом на море в Марина-Баха, Испания
l Alfas del Pi
13
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Бенидорм
5
la Nucia
4
Таунхаус
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17 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
5
3
220 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в район…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
3
3
220 м²
1
Представляем просторный таунхаус в современной урбанизации в городе Финестрат.Двухэтажный та…
€415,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
3
220 м²
2
Представляем просторный таунхаус в урбанизации закрытого типа.Таунхаус расположен на двух ур…
€415,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
6
3
260 м²
2
Представляем таунхаус в урбанизации премиум класса «Camporosso Village» с видом на море, гор…
€470,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
4
3
315 м²
4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
3
2
2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
4
2
84 м²
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
€250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
l Alfas del Pi, Испания
3
3
124 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в городе Polop. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таунхаусы с 2 и …
€197,500
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
2
2
102 м²
Таунхаусы с 2 спальнями с частной террасой и хорошим видом, окруженные садами и общим бассе…
€220,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Finestrat, Испания
3
2
119 м²
Таунхаусы с 3 спальнями с частной террасой и хорошим видом, окруженные садами и общим бассе…
€249,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с солярием
Finestrat, Испания
3
3
144 м²
Жилой комплекс, расположенный всего в 30 минутах езды от города Аликанте с международным аэ…
€195,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
3
80 м²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
€294,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
3
85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
€312,500
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
133 м²
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
€485,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
3
98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€325,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€380,000
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Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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