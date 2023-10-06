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Таунхаусы с видом на море в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
13
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Бенидорм
5
la Nucia
4
Таунхаус В архив
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17 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в район…
€550,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Представляем просторный таунхаус в современной урбанизации в городе Финестрат.Двухэтажный та…
€415,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный таунхаус в урбанизации закрытого типа.Таунхаус расположен на двух ур…
€415,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в урбанизации премиум класса «Camporosso Village» с видом на море, гор…
€470,000
Таунхаус 3 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 315 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Альбир.Общая площадь - 315 кв.м. На пе…
€498,000
Таунхаус 2 спальни у моря в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
l Alfas del Pi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в два этажа с шикарными видами в La Nucia. Город La Nucia - небольшой …
€218,000
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€650,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Таунхаусы с 2 и 3 спальнями в городе Polop. НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА Таунхаусы с 2 и …
€197,500
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Таунхаусы с 2 спальнями с частной террасой и хорошим видом, окруженные садами и общим бассе…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Таунхаусы с 3 спальнями с частной террасой и хорошим видом, окруженные садами и общим бассе…
€249,900
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с солярием в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с солярием
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
Жилой комплекс, расположенный всего в 30 минутах езды от города Аликанте с международным аэ…
€195,900
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
2 bedrooms, 3 bathroomsArea: 80 m2.Garden: 58 m2, 2 terraces: 65 m2.Orientation - south.New …
€294,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Современный Новый таунхаус в Вильяхойоса, Коста Бланка, Испания - QUA8647 2 спальни, 3 ванны…
€312,500
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с видом на море, с сауной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Роскошный таунхаус в Villajoyosa, до пляжа 170 м - QUA8646 3 спальни, 4 ванные комнаты. Ковр…
€485,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€325,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с садом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
€380,000

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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