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Таунхаусы у моря в Марине-Бахе, Испания

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Бенидорм
4
Ла-Нусия
21
Вильяхойоса
5
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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Красивый угловой таунхаус с большим садом, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потря…
$493,537
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Элегантные виллы с 3 спальнями и собственными садами в Сьерра-Кортина, Финестрат Расположенн…
$629,782
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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