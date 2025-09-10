Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус в la Nucia, Испания
Таунхаус
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Хороший таунхаус с прекрасным видом в Ла Нусии. На застроенной площади 169 м2 есть простор…
$487,664
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
В Альбире, престижном и избранном анклаве, расположенном между Алтеей и Бенидормом, мы предл…
$773,978
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти