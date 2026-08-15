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Таунхаусы с бассейном в Марине-Бахе, Испания

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Бенидорм
4
Ла-Нусия
21
Вильяхойоса
5
Таунхаус Удалить
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16 объектов найдено
Таунхаус 5 комнат в Ла-Нусия, Испания
Таунхаус 5 комнат
Ла-Нусия, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
Красивый угловой таунхаус с большим садом, общим бассейном, кортом для паддл-тенниса и потря…
$493,537
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Красивый таунхаус с частными садами, просторными открытыми зонами для проживания, бассейнами…
$490,085
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Фантастический роскошный таунхаус с террасой, частным бассейном и гаражом, расположенный в п…
$568,851
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 158 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$708,372
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 163 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$732,617
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 138 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$660,585
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TekceTekce
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 124 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$589,139
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 145 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$702,164
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 163 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$730,860
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 163 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$732,031
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 171 м²
Привлекательный таунхаус премиум-класса с террасой, частным бассейном и огромным участком, р…
$687,716
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 145 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$704,507
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 138 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$664,099
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Таунхаус 4 комнаты в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Очаровательный садовый таунхаус с просторными зелёными зонами, плавной жизнью внутри и на от…
$494,153
НДС
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Таунхаус 5 комнат в Finestrat, Испания
Таунхаус 5 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Современный таунхаус с панорамными видами, просторной террасой, частным садом, бассейнами и …
$639,994
НДС
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Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Площадь 175 м²
Полоп Хиллз Природа - это эксклюзивный жилой проект, состоящий из 65 независимых вилл, распо…
$800,549
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Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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