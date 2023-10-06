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Таунхаусы с бассейном в Марина-Баха, Испания

l Alfas del Pi
13
la Vila Joiosa Villajoyosa
11
Бенидорм
5
la Nucia
4
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1 объект найдено
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Таунхаус 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ОписаниеПродажа таунхауса в жилом комплексе в г.Финестрат (провинция Аликанте), 250.000 €.Ме…
€250,000

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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