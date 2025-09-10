Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Марина-Баха
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Сад

Таунхаусы с садом в Марине-Бахе, Испания

Бенидорм
5
la Nucia
11
la Vila Joiosa Villajoyosa
8
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Жилой комплекс состоит из 39 смежных 2/ 3/ 4 комнатных домов.  Новый продукт в котором сочет…
$214,726
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
AdriastarAdriastar
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
НОВЫЕ ТАУНХАУСЫ В ПОЛОПЕ Современные таунхаусы и виллы с террасами и солярием, полностью ог…
$569,136
Таунхаус в la Nucia, Испания
Таунхаус
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Хороший таунхаус с прекрасным видом в Ла Нусии. На застроенной площади 169 м2 есть простор…
$487,664
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$322,009
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом жилом комплексе с общим садом и бассейном, вс…
$659,435
Таунхаус в la Nucia, Испания
Таунхаус
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Комплекс современного дизайна и строительства, где вы сможете насладиться климатом, прекрасн…
$522,580
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОЛОПЕ Красивый двухквартирный дом в Полопе с видом на море и частным …
$302,533
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
$1,36 млн
Таунхаус в Finestrat, Испания
Таунхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
$406,128
