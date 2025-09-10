Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с террасой в Марине-Бахе, Испания

19 объектов найдено
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Продается дуплекс на берегу моря Поньенте в Бенидорме Пасео Тамариндос, при строительстве ко…
$1,92 млн
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Дом в Полопе площадью 89 м2, построенный на участке площадью 200 м2 с невероятным открытым в…
$213,642
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$376,503
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 164 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$637,221
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторный двухэтажный таунхаус в закрытом комплексе. Город Полоп. Виды на море и горы. 2 сп…
$249,321
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Комплекс из одно- и двухэтажных вилл с частным садом, большими террасами с захватывающим вид…
$651,771
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Красиво представленный модернизированный дом, расположенный в урбанизации Residents Park Cau…
$204,966
Таунхаус в Finestrat, Испания
Таунхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 106 м²
Таунхаус дом новой постройки расположен в эксклюзивном районе Сьерра Кортина, всего в 5 мину…
$576,119
Таунхаус в la Nucia, Испания
Таунхаус
la Nucia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Хороший таунхаус с прекрасным видом в Ла Нусии. На застроенной площади 169 м2 есть простор…
$487,664
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Aster Residencial - это частный комплекс, расположенный всего в 100 метрах от моря, в северн…
$322,009
Таунхаус в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Таунхаус
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Фантастический двухэтажный таунхаус в закрытом жилом комплексе с общим садом и бассейном, вс…
$659,435
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Дома с 3 спальнями с 2 ванными комнатами, большими террасами и солярием. Бассейн и парковочн…
$447,300
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Комплекс одно- и двухэтажных шале с собственным садом, большими террасами с захватывающим ви…
$517,925
Таунхаус в Polop, Испания
Таунхаус
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОЛОПЕ Красивый двухквартирный дом в Полопе с видом на море и частным …
$302,533
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Сообщество состоит из 6 домов и предлагает заманчивый бассейн с морской водой и приятный бас…
$367,637
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
$1,36 млн
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
$943,494
Таунхаус в Finestrat, Испания
Таунхаус
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
$406,128
Таунхаус в lAlfas del Pi, Испания
Таунхаус
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Таунхаус в Альбире в очень тихом районе, всего в 1 км. от центра, это жилой район с прекрасн…
$387,158
Параметры недвижимости в Марине-Бахе, Испания

