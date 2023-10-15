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Жильё с бассейном в Алаканти, Испания

Аликанте
378
el Campello
79
Sant Joan d Alacant
33
Mutxamel
30
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
7
12 объектов найдено
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Площадь 91 м²
Продается новая квартира в нескольких метрах от пляжа (около 300м). Дом площадью 91м2, сна…
€510,000
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 3 спальни с бассейном в Аликанте, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Роскошные дома с частным бассейном в Сан-Хуане от € 1.975.000 + НДСЭто - уникальный жилой к…
€1,98 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Дом на продажу в Аликанте / Alacant (Аликанте)Продается прекрасно ухоженный дом в Зона Голь…
€365,000
Квартира 3 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 3
Площадь 115 м²
Впечатляющая квартира на пляже, состоящая из 3 спален, каждая из которых оборудована встрое…
€307,000
Квартира 2 спальни с бассейном в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 2
Площадь 90 м²
14-й этаж на углу, все снаружи, на берегу моря в Мучависта, рядом с трамвайной и автобусной…
€339,900
Дом 5 спален с бассейном в el Campello, Испания
Дом 5 спален с бассейном
el Campello, Испания
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Большая, полностью отремонтированная двухэтажная вилла с участком 950 м² и площадью 240 м².…
€310,000
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с видом на море, с террасой
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть…
€525,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море и горы в Испании, Коста Бланка, Аликант…
€1,49 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 290 м²
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€1,30 млн

Типы недвижимости в Алаканти

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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