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Жильё с видом на море в Алаканти, Испания

Аликанте
378
el Campello
79
Sant Joan d Alacant
33
Mutxamel
30
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
7
68 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Салон с обеденной зоной, 2 спальни, 2 ванные комнаты, кухня, солярий 52 м2, верхний этаж. Пл…
€179,000
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аликанте, Испания
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аликанте, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Торре-де-Ла-Орадада – это престижное место на побережье Коста-Бланка, находящееся рядом с та…
€3,45 млн
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Квартира со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Современная квартира на первом этаже в Бенитачеле - Кумбре дель Соль- красивой прибрежной зо…
€370,000
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Апартаменты в Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из 35 новых домо…
€392,000
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты в Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из 35 новых домо…
€469,750
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Отдельно стоящие дома в Кабо Уэртас, Коста Бланка 9 Размещений, расположенных в уникальной с…
€1,33 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Люкс-Класса с Видом на Море в Плайя-де-Сан-Хуан, Аликанте Предлагаемые на пр…
€1,98 млн
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2/10
Роскошные Квартиры с 4 Спальнями и Видом на Море в Центре Аликанте Предлагаемые квартиры рас…
€417,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 3/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€386,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€280,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 6/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€254,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Видом на Море в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в городе Аликанте. Эт…
€212,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Центре Аликанте, Коста-Бланка Эти апартаменты расположены в центр…
€381,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 7
Квартиры с Видом на Море в Центре Аликанте, Коста-Бланка Эти апартаменты расположены в центр…
€309,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 8
Квартиры с Видом на Море в Городе Аликанте Рядом с Пляжем и Всей Инфраструктурой Аликанте ра…
€375,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 8
Квартиры с Видом на Море в Городе Аликанте Рядом с Пляжем и Всей Инфраструктурой Аликанте ра…
€309,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 8
Квартиры с Видом на Море в Городе Аликанте Рядом с Пляжем и Всей Инфраструктурой Аликанте ра…
€251,000
Квартира 3 спальни у моря в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Аликанте. А…
€195,000
Квартира 3 спальни у моря в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/5
Апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика в Аликанте.Кв…
€182,000
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря в el Campello, Испания
Квартира 8 спален с террасой, с гаражом, у моря
el Campello, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 735 м²
Великолепная вилла в Ковета Фума, Эль Кампелло, Коста Бланка Этот дом расположен на 3 этажах…
€1,80 млн
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Обновленная квартира на продажу в Калле Сан Висенте, Аликанте. 107м2 светлая квартира на про…
€262,500
Дом 5 спален у моря в el Campello, Испания
Дом 5 спален у моря
el Campello, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 356 м²
Количество этажей 2
Представляем шикарную виллу площадью 350 м. кв. на первой береговой линии, расположенную в т…
€1,75 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Квартира в центре Аликанте, Коста Бланка Жилье в отличном состоянии, состоящее из 3 спален, …
€270,000
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Продвижение 53 жилищ от 1 до 4 комнат с га…
€330,500
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Продвижение 53 жилищ от 1 до 4 комнат с га…
€397,000
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Продвижение 53 жилищ от 1 до 4 комнат с га…
€273,000
Квартира 4 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Аликанте, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Аликанте, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из …
€407,000
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Аликанте, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Аликанте, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из …
€234,000
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом в Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, с тренажерным залом
Аликанте, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Апартаменты в Беналуа-Сур, Аликанте, Коста Бланка Великолепный жилой комплекс, состоящий из …
€302,000

Типы недвижимости в Алаканти

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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