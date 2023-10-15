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Жильё с видом на горы в Алаканти, Испания

Аликанте
378
el Campello
79
Sant Joan d Alacant
33
Mutxamel
30
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig
7
13 объектов найдено
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 325 м²
Продается красивая вилла в современном стиле в Кальпе площадью 325 м2, построенная на 2 этаж…
€1,13 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 650 м²
Фантастическая независимая вилла в Ла Нусии. Вилла имеет площадь 650 м2 на участке площадью…
€1,50 млн
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Аликанте, Испания
Шале 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 350 м²
Фантастическая индивидуальная вилла в Кальпе, расположенная очень близко ко всем видам услуг…
€750,000
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Аликанте, Испания
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Этаж 3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€600,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
Этаж 3
Роскошные Сдвоенные Виллы в Комплексе в Аликанте, Коста-Бланка Виллы расположены в пригороде…
€500,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 2/2
Двухуровневая Квартира в Центре Аликанте Рядом с Пляжем Квартира расположена в историческом …
€340,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Busot, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Busot, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла в Бусоте, Аликанте, Коста-Бланка Вилла находится в Бусоте – городке, располо…
€495,000
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном в Busot, Испания
Таунхаус 3 спальни с садом, с видом на горы, с общественным бассейном
Busot, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В БУСОТЕ. Новое строительство двухквартирных домов и двухквартирных домов в…
€230,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы в Busot, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с садом, с видом на горы
Busot, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройка таунхаусов и таунхаусов в Бусоте. Красивый таунхаус с 2 спальнями, построенный …
€186,000
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 355 м²
Количество этажей 2
Продается великолепная вилла в Морале, участок 1. 355 м2, застроенная площадь 410 м2, двухэт…
€395,000
Вилла 3 спальни с видом на горы в Mutxamel, Испания
Вилла 3 спальни с видом на горы
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Строительство автономных вилл новой постройки, с частными бассейнами и современной отделкой.…
€440,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы в el Campello, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с видом на горы
el Campello, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этот комплекс расположен в фантастической урбанизации с бассейном, садом и зонами отдыха, в …
€245,000
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Продаётся красивый дом с потрясающим видом на море и горы в Испании, Коста Бланка, Аликант…
€1,49 млн

Типы недвижимости в Алаканти

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Алаканти, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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