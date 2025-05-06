Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жирона
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Жироне, Испания

Льорет-де-Мар
19
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
16
Calonge i Sant Antoni
11
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 8 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это…
$570,653
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С ВИДОМ НА ГОРЫ И ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЙ ОТДЕЛКОЙ В БЛАНЕСЕ  Этот неверо…
$1,20 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла 6 комнат
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
$4,29 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти