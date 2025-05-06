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Виллы на берегу моря в Жироне, Испания

Льорет-де-Мар
19
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
16
Calonge i Sant Antoni
11
Сан-Фелиу-де-Гишольс
4
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26 объектов найдено
Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 918 м²
Фантастическая вилла в Сагаро, по дороге из Сагаро в Сан-Фелиу-де-Гишольс. В 5 минутах ходьб…
$1,25 млн
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Вилла 5 комнат в Бланес, Испания
Вилла 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 473 м²
Количество этажей 2
ДОМ С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В САНТА- КРИСТИНА, БЛАНЕС  Это большой дом общей площа…
$802,483
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Вилла 4 комнаты в Бланес, Испания
Вилла 4 комнаты
Бланес, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В КАЛА САН ФРАНСЕСК, БЛАНЕС  Этот красивый дом общей площадь…
$1,93 млн
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 789 м²
Роскошная вилла площадью 717 м2, построенная на участке площадью 4783 м2 с впечатляющим 180-…
$3,10 млн
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Вилла 7 комнат в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 7 комнат
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДОМ В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ  Этот сказочный дом…
$1,03 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 780 м²
Detached villa between Sant Feliu de Guíxols and S’agaró. Located in a quiet urbanization on…
$686,588
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Вилла 3 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЕ ГОРОДА ТОССА-ДЕ-МАР, С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ЗАЛИВ…
$953,262
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 3 717 м²
Уникальный и неповторимый особняк, расположенный в деноминации «С’Агаро Велл-Коста Брава» в …
$8,40 млн
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Вилла 8 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 8 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 474 м²
Количество этажей 2
ЧУДЕСНЫЙ ДОМ С ПОТРЯСАЮЩИМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Это…
$570,653
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 432 м²
Роскошная вилла, расположенная в одной из лучших урбанизаций Сан-Фелиу-де-Гишольс в Ле Батер…
$2,57 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Эта высококлассная вилла расположена в урбанизации Торревалентина, всего в 5 минутах от пляж…
$1,52 млн
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Вилла 5 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ПОТРЯСАЮЩИЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ В МОНТГОДЕ, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая роскошная вилла была по…
$1,41 млн
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Вилла 6 комнат в Бланес, Испания
Вилла 6 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
ОТЛИЧНЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ФАНТАСТИЧЕСКИМ ВИДОМ НА МОРЕ В УРБАНИЗАЦИИ КАЛА-САН-ФРАНЦЕС…
$1,71 млн
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Вилла в Torre Valentina, Испания
Вилла
Torre Valentina, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 833 м²
Впечатляющий современный дом новой постройки в тихом районе Треумаля. Урбанизация, расположе…
$1,78 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
Comfortable traditional classic style house, located in the denomination “Cala Sa-Conca in C…
$6,87 млн
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Вилла в Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Вилла
Сан-Фелиу-де-Гишольс, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 3 500 м²
Шанс: Уникальная и редкая возможность владеть своим раем на берегу моря, в 30 минутах езды о…
Цена по запросу
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 188 м²
Фантастическая вилла, расположенная в идиллическом месте на побережье Коста Брава, Кастель д…
$730,122
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 5 м²
РОСКОШНАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА. Занимаемая территория в 3.5 га Основной дом — 1824 м², состоит и…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 9 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ДОМ С ДВОЙНЫМ УЧАСТКОМ И КРАСИВЫМИ ВИДАМИ НА МОРЕ И ГОРЫ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  …
$694,566
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Вилла в Castell dAro, Испания
Вилла
Castell dAro, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Fantastic villa with sea views in one of the most prestigious and quiet urbanizations on the…
$4,23 млн
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Вилла 6 комнат в Canyelles, Испания
Вилла 6 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ГОРОДЕ ЛЬОРЕТ-ДЕ-…
$1,93 млн
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Вилла в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Вилла
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 000 м²
Комфортабельный двухэтажный главный дом в традиционном классическом стиле, расположенный на …
$9,05 млн
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Вилла 6 комнат в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла 6 комнат
Santa Cristina dAro, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 698 м²
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ РОСКОШНЫЙ ДОМ С УЧАСТКОМ 110 ГЕКТАР. ДВА ПЛЯЖА И УНИКАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ …
$4,29 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Великолепная вилла с бассейном расположена в тихом районе Мас Вилья (Сан-Антонио-де-Калонже)…
$2,31 млн
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Вилла 5 комнат в Serra Brava, Испания
Вилла 5 комнат
Serra Brava, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 877 м²
Количество этажей 2
КРАСИВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ЧУДЕСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Этот…
$1,50 млн
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Вилла в Sant Antoni, Испания
Вилла
Sant Antoni, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 070 м²
Уютный дом, расположенный на второй линии пляжа в Сан-Антонио-де-Калонже. С участком 1070м2 …
$1,94 млн
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Параметры недвижимости в Жироне, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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