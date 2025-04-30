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Продажа домов около гольф-клуба в Каталонии, Испания

Жирона
130
Льорет-де-Мар
35
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
Барселона
18
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3 объекта найдено
Вилла в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 577 м²
Великолепная изолированная усадьба 1972 года общей площадью 435 м2, граничащая с одной сторо…
$2,47 млн
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Дом 6 спален в Santa Cristina dAro, Испания
Дом 6 спален
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 2 293 м²
Великолепная роскошная усадьба, отремонтированная изысканным и уникальным способом, с сохран…
$3,68 млн
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Вилла в Santa Cristina dAro, Испания
Вилла
Santa Cristina dAro, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 318 м²
Впечатляющая современная вилла, расположенная в гольф-клубе Коста Брава, тихом жилом районе …
$1,89 млн
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Типы недвижимости в Каталонии

виллы
шале
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Каталонии, Испания

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