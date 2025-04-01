Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Салоу
  4. Жилая
  5. Дом

Продажа домов в Салоу, Испания

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Салоу, Испания
Дом 5 комнат
Салоу, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1
Роскошные виллы рядом с пляжем в Таррагоне. Сдвоенные виллы на продажу в эксклюзивном проект…
$1,01 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов