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Жильё в Klopickoe selskoe poselenie, Россия

квартиры
5
6 объектов найдено
Дом 1 комната в Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Дом 1 комната
Klopickoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
Продаётся жилой дом 1963 года постройки на земельном участке 15 соток ИЖС. (без межевания)…
$15,951
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Квартира 2 комнаты в Торосово, Россия
Квартира 2 комнаты
Торосово, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Предлагается к продаже двухкомнатная квартира в д.Торосово Волосовского района , располо…
$36,811
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Квартира 2 комнаты в Сельцо, Россия
Квартира 2 комнаты
Сельцо, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 4/5
От СПб Красное Село 40 км по Талинскому шоссе продается 2х комнатная квартира в поселке Сель…
$39,265
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Квартира 1 комната в Торосово, Россия
Квартира 1 комната
Торосово, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/5
Внимание снижение цены. Предлагается к продаже светлая, тёплая однокомнатная квартира в д.…
$31,289
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Квартира 3 комнаты в Торосово, Россия
Квартира 3 комнаты
Торосово, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/4
Предлагается к продаже светлая, тёплая 3х -комнатная квартира в д.Торосово Волосовского ра…
$51,535
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Квартира 2 комнаты в Торосово, Россия
Квартира 2 комнаты
Торосово, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Предлагается к продаже светлая, тёплая 2х -комнатная квартира в д.Торосово Волосовского ра…
$38,651
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Параметры недвижимости в Klopickoe selskoe poselenie, Россия

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