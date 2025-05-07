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Жильё в Пионерском, Россия

дома
3
5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Пионерский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
TAУHXAУC ВАШЕЙ МEЧТЫ!!! На побережье Балтийского моря, в городе Пионерском. Новый двухуровне…
$152,429
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Дом 3 комнаты в Пионерский городской округ, Россия
Дом 3 комнаты
Пионерский городской округ, Россия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
TAУHXAУC ВАШЕЙ МEЧТЫ!!! На побережье Балтийского моря, в городе Пионерском. Новый двухуровне…
$125,252
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Квартира 1 комната в Пионерский, Россия
Квартира 1 комната
Пионерский, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 5/6
Добро пожаловать в Морскую панораму великолепную квартиру площадью 76 квадратных метров , ра…
$171,807
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Квартира 2 комнаты в Пионерский, Россия
Квартира 2 комнаты
Пионерский, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 5/5
"Каза Альмаре" - Просторная двухкомнатная квартира (66,4 м2) на берегу Балтийского моря в го…
$176,061
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Дом 5 комнат в Пионерский, Россия
Дом 5 комнат
Пионерский, Россия
Число комнат 5
Площадь 548 м²
Количество этажей 3
Шикарный дом на побережье Балтийского моря. Уникальное неповторимое предложение, которое не …
$827,133
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