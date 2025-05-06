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Жильё в городском округе Ростов-на-Дону, Россия

квартиры
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дома
31
38 объектов найдено
Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Отличный ухоженный дом с хорошим ремонтом. Строили для себя, более пяти лет в собственности.…
$128,125
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Новый дом под чистовую отделку, в обжитом районе. Срочная продажа. В доме три комнаты, кухня…
$60,033
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Новый дом под чистовую отделку 100м2 три изолированных комнаты с кухней 30м2 на участке 6.2 …
$76,974
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
Продается одноэтажный дом 107м2 на четырех сотках земли пот чистовую отделку. Полностью кирп…
$70,569
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дом в два этажа построен 2018 г полностью из кирпича толщиной стен в 1.5 кирпича. Облицован …
$125,203
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Кирпичный трех этажный дом 2015 г. На первом этаже кухня-гостиная, зал, санузел. Второй этаж…
$90,460
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Новый одноэтажный дом 2020 года постройки под чистовую отделку. В доме три комнаты, кухня…
$61,678
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Жилой дом 65кв.м., 2018 года постройки, в доме две спальни, кухня, с/уз. раздельный, с части…
$73,439
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Дом построен в два этажа на 3 сотках земли. Планировка первого этажа холл, санузел, гардероб…
$60,855
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продаю жилой дом. В доме свежий, дорогой ремонт, 4 комнаты,2с/у., кухня с выходом на террасу…
$126,829
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Кирпичный в два кирпича двух этажный жилой дом 2002 года постройки,железобетонное перекрытия…
$62,500
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
В продаже жилой дом. 1-эт.: большая кухня-столовая, спальня, с/уз. 2-й.: две спальни, больша…
$87,829
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается двух этажный дом площадью 150м2. Перекрытия меж этажей плиты. Фундамент глубиной 2…
$121,789
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаю добротный жилой дом с шикарным ремонтом и полностью мебелирован. Дом с удачной продум…
$130,081
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается двух этажный кирпичный дом с полноценным цокольным этажом. В доме пять больших изо…
$90,569
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
В продаже отличный дом из кирпича от проверенного застройщика с улучшенной планировкой, под …
$80,620
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Добротный крепкий дом с хорошим дорогим ремонтом,имеется погреб,остается встроенная кухня и …
$95,935
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продажа нового кирпичного дома под чистовую отделку с всеми коммуникациями заведенными в дом…
$53,454
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
В продаже кирпичный двух этажный дом с тремя комнатами и всеми удобствами в доме. Толщена ст…
$43,902
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Новый дом 2020г. постройки полностью из кирпича под чистовую отделку, строился дом не застро…
$64,145
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
В продаже дом,три этажа: 1-й эт.: большой холл, кухня, комната отдыха,с/уз. 2-й эт.: три про…
$120,604
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Дом крепкий, кирпичный, три раздельные комнаты с ремонтом и гардеробной, центральная канализ…
$45,369
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Шикарный 2х этажный дом. Находится в черте города в востребованном, закрытом, охраняемом пос…
$93,023
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Квартира 2 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/9
Срочно. Идём на снижение цены т.к. встречная сделка на покупку. В продаже 2-х комнатная квар…
$50,081
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Квартира 2 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 9/10
Вся мебель остается, нормальное состояние квартиры, м/пл окна. кухня-гостиная, спальня, балк…
$34,539
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Квартира 2 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
Продается квартира в отличном доме 2010г,потолки 3,3м,большая лоджия,закрытая территория кир…
$39,024
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Продаю дом под чистовую отделку от проверенного застройщика. В доме 4 комнаты, кухня- столов…
$74,013
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Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продаю дом под чистовую отделку от проверенного застройщика с гарантией качества. В доме три…
$59,210
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Квартира 2 комнаты в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 2 комнаты
Ростов-на-Дону, Россия
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/10
Заходи и живи. Отличная, ухоженная квартира. Очень редкая планировка, с хорошим дорогим рем…
$62,602
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Квартира 1 комната в Ростов-на-Дону, Россия
Квартира 1 комната
Ростов-на-Дону, Россия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 9/9
Срочная продажа однокомнатной квартиры гостиничного типа, с ремонтом. Частично остается мебе…
$23,849
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Параметры недвижимости в городском округе Ростов-на-Дону, Россия

с террасой
Недорогая
Элитная
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