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Жильё в Зеленоградске, Россия

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14 объектов найдено
Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
$147,094
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Таунхаус 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$254,048
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Дом 4 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 135 м.кв, 2024 г…
$151,247
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Квартира 2 комнаты в Зеленоградск, Россия
Квартира 2 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Продается уютная двухкомнатная квартира в Зеленоградске , всего в трех минутах спокойным шаг…
$134,232
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Квартира в Зеленоградск, Россия
Квартира
Зеленоградск, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/6
Продам стильную студию у моря в Зеленоградске! Адрес : ул. Гагарина, 87 Площадь: 35,89 кв.м …
$237,387
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Продается жилой дом в Зеленоградске, п Клинцовка, немецкой постройки, двухэтажный, общий мет…
$183,151
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$254,048
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 83,5 м.кв, 2024 …
$112,254
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$254,048
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
Продажа новой 1-к квартиры с уютном ЖК Зеленая Бухта Квартира 30.3кв.м расположена на 3 этаж…
$101,619
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/5
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ! Предлагаем к покупке апартаменты ра…
$138,710
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Дом 5 комнат в Зеленоградск, Россия
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
$254,048
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Дом 3 комнаты в Зеленоградск, Россия
Дом 3 комнаты
Зеленоградск, Россия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Хотите воплотить свои мечты о частном доме? Как раз самое время. Продам Дом 100 м.кв, 2024 г…
$93,348
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/6
Продам стильную квартиру у моря в Зеленоградске! Адрес: ул. Гагарина, 87 Площадь: 40,98 кв.м…
$258,302
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