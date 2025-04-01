Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Одинцово
  4. Жилая

Жильё в Одинцово, Россия

дома
3
4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Одинцово, Россия
Дом 4 спальни
Одинцово, Россия
Количество спален 4
Площадь 1 000 м²
Просторная загородная резиденция с полной меблировкой построена на просторном участке 30 сот…
$8,55 млн
Оставить заявку
Квартира в Одинцово, Россия
Квартира
Одинцово, Россия
Площадь 82 м²
«Довиль» – элитный коттеджный поселок клубного типа, расположенный вокруг живописного лесног…
$569,452
Оставить заявку
Коттедж в Одинцово, Россия
Коттедж
Одинцово, Россия
Площадь 380 м²
«Довиль» – элитный коттеджный поселок клубного типа, расположенный вокруг живописного лесног…
Цена по запросу
Оставить заявку
Таунхаус в Одинцово, Россия
Таунхаус
Одинцово, Россия
Площадь 232 м²
«Довиль» – элитный коттеджный поселок клубного типа, расположенный вокруг живописного лесног…
$888,345
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Одинцово, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов