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Жильё в Развилке, Россия

квартиры
158
158 объектов найдено
Квартира 1 комната в Развилка, Россия
Квартира 1 комната
Развилка, Россия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/9
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$105,022
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/11
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$168,772
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Квартира 1 комната в Развилка, Россия
Квартира 1 комната
Развилка, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6/10
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$109,808
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 5/8
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$202,452
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/10
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$190,273
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Квартира 1 комната в Развилка, Россия
Квартира 1 комната
Развилка, Россия
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 11/15
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$135,506
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 10/15
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$174,851
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Квартира 4 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 4 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 4
Площадь 113 м²
Этаж 4/10
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$268,873
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Квартира 4 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 4 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 4
Площадь 113 м²
Этаж 10/10
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$275,082
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 10/12
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$168,037
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 9/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$161,627
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$121,149
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Квартира 4 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 4 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 4
Площадь 102 м²
Этаж 4/10
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$240,991
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 5/9
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$161,707
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2/8
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$205,014
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Квартира 1 комната в Развилка, Россия
Квартира 1 комната
Развилка, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 13/13
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$111,200
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 16/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$177,213
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 8/9
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$195,675
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/12
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$118,391
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Квартира 1 комната в Развилка, Россия
Квартира 1 комната
Развилка, Россия
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 8/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$121,525
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$163,783
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Квартира 4 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 4 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 15/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$239,799
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 5/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$168,331
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Квартира 1 комната в Развилка, Россия
Квартира 1 комната
Развилка, Россия
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 15/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$99,441
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$123,899
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Квартира 3 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 3 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 5/15
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$200,724
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Квартира 4 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 4 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Этаж 15/16
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$231,583
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 4/11
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$170,540
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Квартира 4 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 4 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 4
Площадь 113 м²
Этаж 6/10
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$269,362
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Квартира 2 комнаты в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты
Развилка, Россия
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 15/15
Максимальные скидки при 100% оплате. Готовый дом! Прямая продажа от застройщика! Жилой Компл…
$204,157
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