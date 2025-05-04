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Жильё в Городце, Россия

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14 объектов найдено
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дачу в СНТ Городецкая роспись.  Дача кирпичная на ленточном фундаменте.  1й…
$19,065
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт. кирпичный дом с видом на р. Волгу. 200 м, 4 комнаты, 2 холла, большая кухня-ст…
$157,358
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продам бревенчатый дом 65м2 в шаговой доступности до р. Волги.  Дом крепкий на кирпичном ф…
$53,260
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 31 м²
Количество этажей 1
Продам дом в 200м до р. Волги.  Дом бревенчатый, пятистенок, стоит на высоком кирпичном фу…
$22,999
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 38 м²
Количество этажей 1
Весна уже во всю стремится и пришла пора подумать о приобретение своего загородного   дома. …
$43,576
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 25 м²
Количество этажей 1
Продам дачу в СНТ Мичурина в центре Городца.  Домик бревенчатый 25м2.  Остается мебель, …
$13,906
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 20 м²
Этаж 3/3
Продам 1к.кв с индивидуальным газовым котлом.  3/3.   20.4/12/6. Квартира не угловая, оче…
$31,439
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 20 м²
Количество этажей 1
Продам дачу в СНТ Северный.  Домик деревянный 20м2 стоит на бетонных сваях.  Крыша покры…
$4,237
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Продам дом в Городце, 35.1м, 2 комнаты, кухня, печка, отопление газовое, установлены два кот…
$36,313
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Дом 10 комнат в Городец, Россия
Дом 10 комнат
Городец, Россия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продаэця Шале для созерцания мономентального пейзажа и шедевралных закатов! Шале обстроено и…
$542,762
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продам 2к.кв в центре Городца. 5/5.   44.5/27/6. Одна комната проходная, вторая изолированн…
$41,760
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Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 264 м²
Количество этажей 3
Продам 3х.эт кирпичный дом в шаговой доступности до р. Волги. Дом 264.7м, 6 комнат, кухня 23…
$157,358
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 4/5
Продам 3к.кв улучшенной планировки.   4/5 57.2/39/8. Комнаты изолированные.  Застекленна…
$66,575
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Квартира в Городец, Россия
Квартира
Городец, Россия
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продам 3к.кв улучшенной планировки. Однoэтажный дoм нa 4 квapтиры, у каждого отдeльный вхoд.…
$74,443
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